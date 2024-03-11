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傳索尼手機退出大陸市場　陸官媒求證業者：在華業務穩健運營

▲▼ 索尼手機在大陸銷售業務正常 、Xperia 5 6 。（圖／翻攝 索尼手機微博官網）

▲陸官媒《環時》向業者求證，報導強調索尼手機在華銷售業務正常 。（示意圖／翻攝 索尼手機微博官網）

記者任以芳／綜合報導

近日大陸社交媒體傳出日本大廠索尼（SONY）新款智能手機將不再在中國銷售，索尼手機可能完全退出中國市場?陸官媒《環球時報》今（11）日報導指出，索尼中國昨10日表示，包括手機業務在內的在華業務正在穩健運營。

報導指出，Xperia Z1 2013年開始在中國銷售以來，索尼 Xperia系列手機在中國市場發展已有11年的歷史。之前有媒體報導提到，索尼去年公佈的7月至9月財務業績顯示，涵蓋Xperia智能手機在內的移動通信部門營收年降幅較大。

報導稱，2024年索尼預計將推出Xperia系列多款新機，市場起初傳出新推出機型發售國家和地區數量將減少，有人猜測不再發售的地區除美國外可能還包括中國。

索尼中國昨10日向《環球時報》表示，包括手機業務在內的索尼旗下多項在華業務，正在穩健運營當中，「中國是索尼最重要的海外市場之一，我們對未來在中國的發展充滿期待。」

該報導也指出，另有消息人士說，索尼手機在業內佔比較低，但是手機業務無法影響索尼公司在華發展全局。

今年中國政府工作報告提出，中國將深化改革擴大開放，持續改善營商環境，同時加大吸引外資力度，擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。

報導稱，兩會期間，多家在華日資企業、商會負責人表示，中國市場潛力巨大，湧現出的新機遇，對中國經濟的發展充滿信心。

根據日本貿易振興機構之前調查顯示，90%的日企希望擴大在華業務或維持現狀。

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