釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　他PO文尋女失主！老司機洗版

▲原PO在釣蝦場撿到手機，當天已送去派出所。（圖／翻攝自臉書／我是土城人 我愛土城區）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名網友昨日在土城一間釣蝦場，撿到遺落的手機，於是送去附近派出所，並發文找尋「女失主」，希望對方看到PO文能盡快去認領。而手機桌面甜美的爆乳妹子照，釣出大票老司機朝聖，但不少眼尖網友都發現，螢幕上的甜妹是啦啦隊女神峮峮，由此推測「手機主人應該是男的才對。」

網友昨（29）日在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文提到，早上10點半左右，在廣福街大排水溝釣蝦場那裡，撿到一支手機；同時，他也跟失主喊話，「幫妳送去學府路派出所了，妳如果有看到這篇文章趕快去認領。」

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從照片中可見，手機桌面照是一位長相甜美的短髮妹，身穿泳衣、戴著草帽在海灘上自拍，這天使臉孔與魔鬼身材，讓許多網友眼睛一亮，笑喊「樓下男生快去排隊認領」、「機會這不就來了嗎」。

▲峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

然而，更多人一眼便認出，圖中的甜妹是中信兄弟Passion Sisters成員峮峮（吳函峮），不禁笑回「這是峮峮吧」、「這個不是峮峮嗎？」

同時，也有不少網友斷定，這是男生的手機，「會不會其實是摳腳大叔的」、「男用機！你們在高潮什麼」、「肯定是宅砲抓圖放桌面的」、「這是男生用的啦」。