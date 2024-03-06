iPhone開年不利！　首6週中國銷量「年減24%」市占輸華為

▲華為Mate 60。（圖／CFP）



文／中央社

根據市調機構Counterpoint調查，蘋果（Apple）智慧手機iPhone今年頭6週在中國銷量較去年同期銳減24%，市占率也降至第4名，顯示蘋果面臨華為等當地品牌競爭日益加劇。

路透社報導，根據Counterpoint的報告，今年首6週華為手機銷量較去年同期暴增64%。在中國高檔智慧手機市場，華為已是蘋果的頭號競爭者。

報告表示，蘋果在中國智慧手機市場的占有率由去年同期的19%降至15.7%，市占排名也由第2滑落至第4。同一時期，華為在中國手機市占率則由9.4%躍升至16.5%，市占排名升至第2。

Counterpoint高級分析師張蒙萌表示，蘋果「在高階市場面臨捲土重來的華為帶來的嚴峻競爭，在中階市場也受到來自OPPO、Vivo及小米等品牌發動的激烈價格戰擠壓」。

華為受到美國對其實施關鍵零件出口限令影響，過去幾年苦苦掙扎；但自從去年8月發表Mate 60系列新機後，已在中國高檔智慧手機市場東山再起。

Counterpoint的報告並指出，今年頭6週中國智慧手機總銷量較去年同期減少7%，其中Vivo、小米及Oppo等品牌銷量各下滑15%、7%及29%。