台中燒肉太誘人！高雄女大生「朝聖」遺失手機　堅持吃完才報警

▲計程車司機（左2）從彰化趕回台中送還王女（右1）手機。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市燒肉店遠近馳名，高雄1名21歲王姓女大生日前北上台中到知名燒肉店「屋馬」用餐，搭計程車前往途中不慎將手機遺留在車內，不過因燒肉實在太誘人，她堅持吃完餐點、完成燒肉朝聖之旅，才肯到派出所向警方報失。警方循線掌握計程車車牌，聯繫已載客到彰化的司機，司機得知王女遺失手機，很「阿莎力」的從彰化趕回台中將手機送還，一段意外而暖心的插曲，讓女大生讚「台灣最美的風景果然是人！」

台中市第四警分局表示，大墩派出所巡佐盧旺至、警員林俞秀，24日下午接獲王女至所報案，稱手機遺留在計程車上，且未記下車牌號碼，只能請求警方協助。

王女向警方說，她這次特地從高雄到台中朝聖知名燒肉店，大約當日上午10時許從高鐵下車搭上計程車，直奔公益路的「屋馬」，下車才發現把手機忘記在車上，由於好不容易才能吃到朝思暮想的燒肉，她到店之後，決定要大啖美食一番才肯報警。

警方根據王女提示的時間，逐一過濾餐廳附近路口的監視器，花了近3小時，終於發現計程車的身影。確認車牌，警方致電聯繫計程車司機，確認拾獲手機一事後，司機雖才剛載客到彰化，仍二話不說趕返台中、到派出所送還手機，並僅收取200元路費。

▲▼警方花了近3小時調閱監視器，終於發現該輛計程車。（圖／記者白珈陽翻攝）

王女手機失而復得，她為表感謝之意，還買了熱騰騰的黑糖糕給員警、計程車司機享用，讓這趟台中美食之旅畫下美麗的句點。

▲王女為表感謝之意，買了黑糖糕給員警享用。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局長李建興呼籲，民眾出門在外重要物品要隨身保管、多加留意，並做到財不離身，才能確保自身財產安全。

