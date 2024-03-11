陳歐珀無償使用詐騙集團座車未申報？　黃國昌高分貝轟監院放水

▲黃國昌今天質詢時再度展露「立院咆哮帝」本色。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委陳歐珀去年選舉期間，遭踢爆無償使用im.B詐騙集團主嫌曾國緯提供的屋舍、座車，最終黯然退選。民眾黨立委黃國昌今（11）質詢時高分貝關切此案，質疑「無償提供」卻未依法進行財產申報應開罰，監察院秘書長李俊俋說，因涉及刑事調查，因此目前針對財產申報部分，監察院先暫停調查。但黃國昌不滿地批評，「什麼時候刑事偵查成為監察院不履行職責、放水的擋箭牌？」

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院秘書長列席說明立法計畫，並備質詢。黃國昌登記第一位質詢，過程間再度展露「咆哮帝」本色，「怒吼」的聲音大到隔壁隔著茶水間的外交及國防委員會會議室都聽得到。

黃國昌質詢時關注陳歐珀案後續，詢問無償提供動產跟不動產未申報，是否應該開罰？監察院財產申報處長陳美延說明，這個案件監察院有調查，但此案目前也在刑事偵審中，所以監察院才會先暫停調查。李俊俋說明，有沒有依照《政治獻金法》申報，本來就要依規定處理，監察院目前也針對im.B案立案調查，但因涉及刑事偵查，因此有關財產申報部分「我們現在是暫停」。

黃國昌聞言不滿地大聲質疑，「該申報沒有申報就要開罰啦？有這麼複雜嗎？」李俊俋說，因為偵察結果沒有出來，無從判斷這是不是用政治獻金來捐的，「這部分我們不會以陳歐珀怎麼說來做依據」。黃國昌怒批，陳歐珀就是當事人，「什麼時候刑事偵查成為監察院不履行職責、放水的擋箭牌？」李俊俋否認，這個不是放水，監察院針對此案正在調查中。

此外，黃國昌質詢時也關切調查權法制化的議題，詢問李俊俋是否將會處理調查權法制化？李俊俋直言，監察院沒有這樣的計畫。不過，黃國昌指出，李俊俋在擔任立法委員時，對於調查權沒有法制化批評很多，現在沒有這個問題了嗎？李俊俋表示，監察院的調查權、立法院的調閱權、司法機關的偵查權有不同的理由和目的，而這次立法計劃延續上屆《監察法》有關國家人權的部分。

黃國昌質疑，目前監察院出的調查報告沒有法源依據對不對？李俊俋說，監察院行使《憲法》第95條、第96條的調查權（編按：應為「監察權」，《憲法》明定監院為行使監察權，得向行政院及其各部會調閱文件，且得調查一切設施，注意其是否違法或失職），所以調查報告當然是依照相關規定。

黃國昌說，李俊俋在當立法委員的時候，批評調查報告沒有法源依據，他還記得嗎？李俊俋解釋，「我知道」，所以他說明，這次修法就是延續上屆屆期不連續的法案，針對國家人權委員會的內容。

另一方面，黃國昌也批評，李俊俋在當立法委員的時候，批評監察委員地方巡察是不符合時代的產物，建議廢除相關辦法，「那時候你還斥責監察院，自己該廢的不廢，還要等立法院動手？」李俊俋說，沒錯，現在這個部分監察院正在討論，但他只是幕僚長不是監察委員，他已在院會提過了。

黃國昌亦關注，李俊俋是否滿意監察院彈劾的績效？李俊俋回應，彈劾是《憲法》賦予的職權，重點是如何把違法失職的揪出來，而不是案件的多少。黃國昌又指，但是李俊俋過去當立委時，曾質疑監察委員1年彈劾不到1件？李俊俋應詢說，2023年彈劾了20件，這需要經過很多程序及審查，監察委員是非常忙碌的。

黃國昌高分貝質疑，當初李俊俋質疑監察院不認真，「不就是你用件數來處理嗎？」李俊俋說，第四屆至第六屆監委調查平均數沒有差距太多，每個人平均2點多件，這部分各界以來沒有太大的差別，他到監察院以後，體會到其實調查過程比自己想像中的複雜，其實委員相當認真，調查部分沒有減少。