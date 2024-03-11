快訊／民眾黨團提案退回NCC報告　成立「鏡電視弊案調閱小組」

▲民眾黨團黃國昌、黃珊珊等人要求退回NCC報告。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院交通委員會11日排定由NCC主委陳耀祥進行業務報告，但民眾黨團總召黃國昌日前怒批，29頁業務報告1萬3千字的內容，有超過9300字以上是「完全照抄」去年舊內容。民眾黨團11日上午宣布，要提案退回NCC此次送交立法院書面報告、另提案成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，黃國昌也呼籲民進黨不要護航下去，「太難看了。」

陳耀祥11日上午赴交通委員會進行業務報告，但黃國昌9日發文表示，看完NCC在交通委員會的業務報告，簡直要吐血，姑且不論內容堪稱「專業廢文訓練」的代表作，在整份29頁業務報告1萬3千字的內容，竟然有超過9300字以上是「完全照抄」去年的舊內容，少數更新的部分，幾乎是NCC官員出國考察行程。

黃國昌提及，連小學生寫報告都不敢如此偷懶敷衍，何況是主管機關交給立法院的報告？現在NCC是把立委都當笨蛋嗎？到底是要如何傲慢，才會表現得如此荒腔走板？至於另一份「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專案報告，則是空洞到不知該如何吐槽了。

民眾黨團也於11日交通委員會召開前夕，上午8時30分在立院議場門口召開臨時記者會，喊話「成立調閱小組，退回擺爛報告」。此會期在交通委員會的立委林國成表示，對於NCC罄竹難書，成立至今成為政黨、財團打手，民眾黨團要提案退回其答非所問的業務報告，另外NCC裡面也黑幕幢幢，所以提案要成立調閱小組，授權立委依法有據的行使職權，「看看民進黨要怎麼護航，我們拭目以待。」

黃國昌也表示，民眾黨團11日的2個提案，第一個是要譴責陳耀祥道歉、報告回家重寫，另一個則是成立「鏡電視弊案調閱小組」，鏡電視弊案可說是在民進黨主政下，政治黑手如何伸入NCC、幫特定媒體喬事，拿到執照前還可以大喇喇地說是總統蔡英文旨意、不管誰當行政院長就是要給，「民進黨所謂黨政軍退出媒體，淪為21世紀民主法治最大笑話。」

黃國昌批評，鏡電視案連3位董事都看不下去，具名告訴NCC當初承諾的東西完全沒做到，結果NCC看到背後有政治黑手、政治幽靈的鏡電視，自己卻先跪下去，連3董1監具名提出的指控都視而不見；從此弊案可看出，民進黨作為執政黨，把黑手伸入NCC，藉由NCC建立「順我者昌，逆我者亡」的恐怖新威權文化，呼籲民進黨不要護航下去，太難看了。

而民眾黨團提案的2個版本，除了提案人林國成以外，也獲得林沛祥、廖先翔、邱若華、黃健豪等4名國民黨立委連署。