再戰台北市長？　黃珊珊曝2026「更開花結果」：這樣我下次才有機會

▲立委黃珊珊出席陳宥丞服務處喬遷茶會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲喊出2026年九合一大選「N+1」提名計畫，已有議員的選區要再提1人參選，沒議員選區則提1人選舉，但基層黨員正反評價兩極。「責任區」位於台北市的立委黃珊珊10日喊話，要在台北市完整深耕，希望2026能比現在更開花結果，且甚至說出「這樣珊珊下次才有機會」等言論，有意暗指再度角逐台北市長選舉。

民眾黨籍台北市議員陳宥丞10日進行服務處喬遷茶會，參與的貴賓陣容豪華，除了柯文哲、其他3名台北市議員黃瀞瑩、張志豪和林珍羽以外，還有「責任區」位於台北市的立委黃珊珊、曾挑戰台北市議員選舉的民眾黨新聞部主任吳怡萱，以及「責任區」於新北市的立委黃國昌、新北市議員陳世軒等人，以及有意想選新北市第5選區（板橋）市議員的前發言人徐千晴都一同到場。

▲黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

面對柯文哲提及「N+1」計畫，港湖會不會是被鎖定目標之一？黃珊珊會前受訪時表示，這會做整體考慮，港湖議員總共9席，各黨都很競爭，自己在這地方選了24年，藍綠都有基本盤，「但中間選票還是有一定空間，我每次選舉票數，還是可以當選到2席，所以這個地方當然要增加更多席次，是不是下次或下下次⋯一個政黨要成長，一定要慢慢經營，讓它不斷擴大。」

至於台北市議員目標席次為何？黃珊珊僅說，時間還早，現在第一是要「先落地」，所以自己會跟4名議員做聯合服務處，也會在沒有議員的選區，設立立委跟台北市黨部的服務處，「會把台北市完整深耕，希望2026要比現在更開花結果，這是我們目標。」

隨後，黃珊珊上台致詞時，也提及從今起陳宥丞有自己的服務處，擴大原本的基礎，盼所有支持者能給更多指教，「也希望在台北市議會能夠開花結果，下一次市議會從4個（議員）變成6個，到8個、10個。」

黃珊珊指出，除了希望每個區都能成立議會黨團以外，「希望民眾黨在台北市繼續開花結果，這樣珊珊下次才有機會，對不對？大家說好了，支持陳宥丞、支持黃珊珊，所有服務我們一把抓。」由於黃珊珊曾角逐2022台北市長選舉失利，輸給國民黨籍對手蔣萬安，黃珊珊此句「下次才有機會」，有意暗指2026年台北市長選舉，再挑戰爭取連任的蔣萬安。

由於黃珊珊說港湖要增加席次，會不會覺得有滿大壓力？陳宥丞受訪時回應，對於現任議員來講，任何一個多席次的可能，對他們來說都是全新、第一次面對的狀況，「不可能沒有壓力。」但2028年的關鍵在於2026年，而2026年關鍵則是現任台北市議員，如何跟黨保持一定默契，「不只是N+1，未來可能要於2028年N+10，要有這樣的細心與企圖心。」

陳宥丞說，但也要回過頭來看，盤點人選是否跟民眾黨理念相符、是否有辦法在地方組織耕耘、有無辦法做好選民服務，而不是讓N+1成為兩人三腳遊戲，除了沒讓民眾黨突破現況，還可能「回頭絆倒自己」，這些都是過去民眾黨提名策略上曾犯的失誤，所以也務必要小心，「我們做最好的準備，也要請黨做最好的規劃。」

▼台北市（內湖、南港）市議員陳宥丞。（圖／記者李毓康攝）