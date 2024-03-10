2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

▲柯文哲出席陳宥丞服務處喬遷茶會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨在全台共有15席縣市議員，民眾黨主席柯文哲喊出2026年九合一大選發起「N+1」提名計畫，已有議員的選區要再提1人參選，沒議員選區則提1人選舉，但基層黨員正反評價兩極。面對前國民黨發言人蕭敬嚴酸，民眾黨連N都沒有，柯文哲10日也直言「對啦」、「連N都沒有，很少」，但這就是民眾黨的小草精神。

民眾黨籍台北市議員陳宥丞10日進行服務處喬遷茶會，參與的貴賓陣容豪華，除了柯文哲、其他3名台北市議員黃瀞瑩、張志豪和林珍羽以外，還有「責任區」位於台北市的立委黃珊珊、曾挑戰台北市議員選舉的民眾黨新聞部主任吳怡萱，以及「責任區」於新北市的立委黃國昌、新北市議員陳世軒等人，以及有意想選新北市第5選區（板橋）市議員的前發言人徐千晴都一同到場。

黃珊珊於會前受訪時表示，這裡是她服務24年的地方，謝謝內湖、南港鄉親對她的支持，後來也是陳宥丞做了很大的努力，「今天算是孩子成家立業，回到這當然擴大服務站。」

面對陳宥丞服務處成立，是否象徵未來2026議員選舉佈局上有些規劃？柯文哲受訪時則說，現在還在準備階段，其實第一步要找到更好的一些人才，先建立人才庫，「至於選舉，2026再講吧！現階段還是先發現人才、培養人才。」

另外，關於國民黨酸柯「N+1」是抄襲藍營2018、2020選舉，且民眾黨連N都沒有，哪來的+1？柯文哲笑答，「呵呵，對啦！我們目前全台加起來總共15位議員，連N都沒有、很少，但這是我們小草精神。」