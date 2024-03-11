魚叉插入後腦杓！喝醉爭論誰的魚比較大　泰漁民險死一幕曝光

▲魚叉插進蘇吉特頭部後方。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國呵叻府3日一名45歲漁民與朋友們外出釣魚喝酒，未料當他和其他人爭論誰釣到的魚比較大隻時，便被對方拿魚叉攻擊後腦勺，結果整根卡進他的頭，穿進耳部，險些喪命。一行人趕緊把他送醫，所幸醫療團隊成功將其取出。

福斯新聞、鏡報報導，漁民蘇吉特（Sujit Klingtalay）當時意識清楚，由現場友人們開車載往醫院，且在手術開始之前，相關人員先使用器具把魚叉長桿切除，只留下最後數公分。

在醫療團隊的努力之下，成功取出插進蘇吉特頭部的魚叉。醫師阿努拉克（Anurak）也透露，他能夠活下來相當幸運，因為魚叉插入皮膚之後，穿進耳部，「如果再偏右邊一些就會傷到大腦，他就會喪命。」

蘇吉特接下來還要做X光、CT掃描等進一步檢查，評估大腦與頭骨損傷情況。已知他並未對攻擊者提出控訴。