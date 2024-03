魚叉插入後腦杓！喝醉爭論誰的魚比較大　泰漁民險死一幕曝光

▲魚叉插進蘇吉特頭部後方。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國呵叻府3日一名45歲漁民與朋友們外出釣魚喝酒,未料當他和其他人爭論誰釣到的魚比較大隻時,便被對方拿魚叉攻擊後腦勺,結果整根卡進他的頭,穿進耳部,險些喪命。一行人趕緊把他送醫,所幸醫療團隊成功將其取出。

福斯新聞、鏡報報導,漁民蘇吉特(Sujit Klingtalay)當時意識清楚,由現場友人們開車載往醫院,且在手術開始之前,相關人員先使用器具把魚叉長桿切除,只留下最後數公分。

在醫療團隊的努力之下,成功取出插進蘇吉特頭部的魚叉。醫師阿努拉克(Anurak)也透露,他能夠活下來相當幸運,因為魚叉插入皮膚之後,穿進耳部,「如果再偏右邊一些就會傷到大腦,他就會喪命。」

蘇吉特接下來還要做X光、CT掃描等進一步檢查,評估大腦與頭骨損傷情況。已知他並未對攻擊者提出控訴。

