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南韓外海漁船翻覆！韓籍船長、3印尼船員身亡　5人下落不明

▲▼南韓一艘漁船在統營市欲知島以南68公里的海域傾覆，海警正在搜尋失蹤人員。（圖／CFP）

▲ 漁船翻覆造成4人死亡5人失蹤，海警正持續搜救。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓南部海域9日發生漁船翻覆意外，當時船上9名船員包括2名韓籍及7名印尼籍，4人救起後不治身亡，其餘5人經海警徹夜搜索仍下落不明，事故原因有待調查釐清。

綜合《韓聯社》等韓媒，發生意外的是一艘濟州船籍的20噸級近海延繩漁船，為進行方頭魚捕撈作業，和另一艘漁船組成船隊，7日上午自濟州島翰林港出發，未料9日清晨在統營市欲知島以南約68公里處海域翻覆。

另一艘漁船9日上午6時29分通報濟州漁船安全作業局，稱無法和該船取得聯絡，當局於6時43分確認該船完全翻覆，漂浮在海面上。船上9名船員包括2名韓籍及7名印尼籍，其中韓籍船長及3名印尼籍船員尋獲時昏迷不醒，送醫宣告不治。

儘管經過徹夜搜索，1名韓籍及4名印尼籍船員截至10日仍下落不明。統營海洋警察署10日說明，海警以翻船位置為中心，針對周圍長37公里、寬18公里的海域進行夜間搜索，但未尋獲更多失蹤者。

海警10日上午將該船拖曳至海潮較弱的安全海域，待拖船作業結束後將以起重機吊起，以確認船體是否破損，釐清事故原因。

水下搜索行動目前仍在持續，住在濟州及首爾的韓籍罹難者、失蹤者家屬9日接獲通知後便趕往統營，當局也正透過印尼大使館聯絡印尼籍船員家屬。統營市相關人士表示，正與相關機構合作，盡全力協助失蹤者家屬，並慰問罹難者遺屬。

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