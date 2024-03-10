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白金漢宮深夜傳巨響！男開車衝撞大門　武警急包圍抓人

▲▼白金漢宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國有一名男子在9日凌晨開車衝撞白金漢宮大門，而被警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國白金漢宮在當地9日凌晨2時30分左右傳出一聲巨響，一名男子因開車衝撞白金漢宮的大門，而遭武警迅速包圍逮捕。

據《鏡報》報導，一名在場的目擊人士指出，他當時聽到白金漢宮附近傳來了一聲巨響，「我回頭一看，只見有一輛轎車撞進了白金漢宮。事件發生後，警方很快就來到現場，將司機從車裡拉出來後逮捕了他。」

從現場畫面可見，這名撞上白金漢宮主要入口處的司機，很快就被武警包圍，而警方也在要求他跪下後大喊「把手放在頭上」，並將他當場逮捕。

警方隨後證實，涉事男子在凌晨2時33分開車衝撞了白金漢宮大門，隨後武警在現場逮捕了這名涉嫌刑事毀壞的男子，並將他送往醫院接受身體檢查，「沒有任何傷亡報告，案件的進一步細節也正在調查中。」

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