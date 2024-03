廉航飛機空調故障　女困「悶熱機艙3小時」呼吸困難昏厥：快沒命

▲女子受困沒有空調的悶熱機艙將近3小時。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國24歲女子西沃德(Charlaine Seaward)聲稱,她搭乘歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)時,被困在沒有空調的航班上45分鐘,悶熱空氣導致她氣喘發作,由於使用吸入器也無法緩解,空姐又禁止她離開飛機呼吸新鮮空氣,最後痛苦到昏倒、感覺快要死掉。

身為會計師的西沃德,今年1月14日從西班牙特內里費島(Tenerife)度假返國,搭乘瑞安航空班機時,航班因為空調故障無法起飛,導致所有乘客被困在沒有空調的悶熱飛機上。

