廉航飛機空調故障　女困「悶熱機艙3小時」呼吸困難昏厥：快沒命

▲女子受困沒有空調的悶熱機艙將近3小時。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國24歲女子西沃德(Charlaine Seaward)聲稱，她搭乘歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)時，被困在沒有空調的航班上45分鐘，悶熱空氣導致她氣喘發作，由於使用吸入器也無法緩解，空姐又禁止她離開飛機呼吸新鮮空氣，最後痛苦到昏倒、感覺快要死掉。

身為會計師的西沃德，今年1月14日從西班牙特內里費島(Tenerife)度假返國，搭乘瑞安航空班機時，航班因為空調故障無法起飛，導致所有乘客被困在沒有空調的悶熱飛機上。

Ryanair passenger said she ‘almost died’ from asthma attack due to broken AC https://t.co/cDCupd9QI6 pic.twitter.com/LpckPsgIyX — New York Post (@nypost) March 7, 2024

西沃德表示，在悶熱的機艙內待了約45分鐘後，引發她氣喘發作，使用吸入器也沒有幫助，她向空姐提議希望能到機外呼吸新鮮空氣，又因為安全理由被拒絕，最後痛苦到昏倒。

機上醫療人員給予幫助後，西沃德醒來時發現自己臉上戴著氧氣面罩，飛機最後延誤了2小時才終於起飛，事後她向航空公司反映，卻只得到冷漠對待，只願意賠償她50英鎊（約台幣2,010元）的退款。

西沃德氣憤在網路上抱怨事件，警告大家以後不要再搭這間廉航，讓事件在網路上引發關注。瑞安航空對外證實，的確有航班因為技術性小問題延誤，工程師進行維修時，為了盡量減少干擾，機組人員才會要求乘客留在飛機上。

對於西沃德提出的退款爭議，瑞安航空聲明表示，這名乘客在機上接受了治療，並且獲得氧氣罐，機組人員曾提議讓她下機，但她選擇留在機上，而且獲得醫療人員的許可，所以不符合退款資格，但由於航班延誤將近3個小時，因此提供延誤賠償金。