　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大陸漁船插滿鐵管！越界捕魚拒檢撞毀巡防艇　賠650萬換免囚

▲台南海巡隊92年服役之100噸級巡防艇PP-10017艇，將於3月21日上午10時除役。（圖／記者林悅翻攝）

▲我國海巡巡防艇遭大陸漁船破壞。此為示意圖，並非本案巡防艇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

大陸福建漁船蔡姓船長，去年在我國新竹海域越界捕魚，竟在船身上插滿鐵管，以防我國海巡人員登船檢查；之後更衝撞巡防艇，以致船體損壞不堪使用。蔡男一審時賠償650萬元與海巡署達成和解，一審將他判刑7月、得易科罰金，上訴二審後，高院也駁回上訴，蔡男得繳交罰金換取免入監。

檢方起訴指出，53歲的蔡男去年9月25日某時許，駕駛大陸籍漁船 「閩閩漁61212」搭載16名大陸地區船員，自福建省泉州市石獅市岸際出發，當天上午7時20分許前，就已經駛入新竹縣市外海西北方11浬至領海基線5.6浬處，乃我國公告禁止進入捕撈漁獲的海域。

蔡男一開始先指示船員在漁船船身右舷處插滿鐵管，以防海巡人員上船登檢，左舷則未安裝鐵管，好讓漁網運作。海巡署艦隊分署第十二海巡隊在上午8時13分許駕駛巡防艇，發現有蔡男的大陸漁船，逐漸駛近打算上船登檢。但蔡男竟立刻指示船員，將左舷也安裝上鐵管；雙方近距離接觸後，蔡男竟以船舷側之鐵管磨擦、破壞本案巡防艇之艇身。

在經過多次衝撞後，巡防艇駕駛艙左側玻璃破裂變形、左舷破裂暨船體欄杆變形、左舷救生筏吊臂變形暨救生筏區甲板凹陷變形、登船梯變形、救生救難梯變形、船艉欄杆變形、左舷LED燈板脫落、左舷船體欄杆變形丶左舷艇外攝影機外殼破裂、左舷橘色煙霧器1組滅失，最後巡防艇船體毀壞不堪使用。海巡人員隨後增援，帶回蔡男等人。檢方最後依照毀損等罪嫌，對蔡男提起公訴。

一審法院審理時，蔡男坦承犯案，並賠償650萬元，與海巡署達成和解。一審法院將蔡男判處有期徒刑7月、得易科罰金21萬元。全案再上訴，高等法院二審審理後，認為一審判決認事用法並無違誤，因此駁回上訴，蔡男繳交罰金後就不用入監服刑。

ET快訊
快訊／高雄三大重劃家族之一　谷樹建設老董驚傳離世
國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容
23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光
快訊／台鐵區間車駛出隧道過彎　他閃避不及遭撞死
極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大
她在護照蓋車站紀念章！旅遊業者曝嚴重後果
大陸又探到寳！　發現「億噸級大油田」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容：家庭管教功能不彰

快訊／台鐵死亡事故！區間車駛出隧道過彎　他閃避不及遭撞死

墾丁風吹砂發現浮屍！死者失蹤4天家屬剛報案

大陸漁船插滿鐵管！越界捕魚拒檢撞毀巡防艇　賠650萬換免囚

擠公車竟掏「槍」蹭臀亂射　癡漢認罪...被揭2次前科不准緩刑

司法外交展新貌！士檢規劃「更生、司法交流」...日本學者大讚

受販毒集團委託運輸市價逾600萬安毒　馬國男桃機闖關成階下囚

狼狽落網畫面曝！球棒暴打丟丟妹男友　3煞「戴安全帽」進警局

國民法官重判！神岡桶屍案無直接證據仍定罪　未判死刑被害家屬失望

撞丟丟妹Land Rover！3煞人手一支球棒狂毆　疑尾隨伺機動手

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容：家庭管教功能不彰

快訊／台鐵死亡事故！區間車駛出隧道過彎　他閃避不及遭撞死

墾丁風吹砂發現浮屍！死者失蹤4天家屬剛報案

大陸漁船插滿鐵管！越界捕魚拒檢撞毀巡防艇　賠650萬換免囚

擠公車竟掏「槍」蹭臀亂射　癡漢認罪...被揭2次前科不准緩刑

司法外交展新貌！士檢規劃「更生、司法交流」...日本學者大讚

受販毒集團委託運輸市價逾600萬安毒　馬國男桃機闖關成階下囚

狼狽落網畫面曝！球棒暴打丟丟妹男友　3煞「戴安全帽」進警局

國民法官重判！神岡桶屍案無直接證據仍定罪　未判死刑被害家屬失望

撞丟丟妹Land Rover！3煞人手一支球棒狂毆　疑尾隨伺機動手

張紀中72歲又有第3孩！網酸這年紀「還能有？」　老婆反擊：去多看歷史

快訊／高雄三大重劃家族之一　谷樹建設老董驚傳上午離世

國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容：家庭管教功能不彰

花蓮區間列車死亡意外！男入侵軌道跳閃不及遭撞　送醫不治

30歲男罹疝氣住院開刀　隔天「叫不醒」慘變植物人

香草社又又又歐印！　社長：開發《聖獸之王》把公司錢花光了

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

「園區」加持　仁武房價首站3字頭

快訊／台鐵死亡事故！區間車駛出隧道過彎　他閃避不及遭撞死

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

結婚迎娶遊戲竟是打麻將　對上前世情人→新郎獲勝

社會熱門新聞

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

即／丟丟妹男友被打現場曝　動手3男遭警包圍蹲地

即／丟丟妹遇行車糾紛　男友遭球棒毆打

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

嘉義某高中學生被打20多下巴掌　校方回應了

快訊／嘉義機車追撞農用曳引機！騎士不治

人妻偷吃健身教練！2分鐘高潮3次　夫怒告

獨／國小師撞違停併排「卸蝦貨車」身亡

快訊／毒犯撞警落跑　深夜台中南屯逮到人

男闖紅燈連撞1死3傷　聊一半「詭異沉默」狂飆

無業男假扮AIT特工　騙倒反送中女孩

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

警專女涉開毒趴　又被爆疑似偷拍同學

更多熱門

相關新聞

暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定林秉樞要關2年9月

暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定林秉樞要關2年9月

民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，二審高等法院認定林秉樞共犯下7項罪名共13項罪行。檢方聲請定應執行刑，高院裁定林秉樞應執行有期徒刑2年9月。可抗告。

陸人大報告：推動中美洲議會取消台灣常駐觀察員

陸人大報告：推動中美洲議會取消台灣常駐觀察員

勾結貪檢井天博　前法官黃振銘判囚5年6月將入獄

勾結貪檢井天博　前法官黃振銘判囚5年6月將入獄

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

里港小吃部傳「越女裸身熱舞」警加強臨檢

里港小吃部傳「越女裸身熱舞」警加強臨檢

關鍵字：

法律人權船長衝撞漁船海巡署高等法院臨檢二審

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

即／丟丟妹男友被打現場曝　動手3男遭警包圍蹲地

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

即／丟丟妹遇行車糾紛　男友遭球棒毆打

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面