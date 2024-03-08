大陸漁船插滿鐵管！越界捕魚拒檢撞毀巡防艇　賠650萬換免囚

▲我國海巡巡防艇遭大陸漁船破壞。此為示意圖，並非本案巡防艇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

大陸福建漁船蔡姓船長，去年在我國新竹海域越界捕魚，竟在船身上插滿鐵管，以防我國海巡人員登船檢查；之後更衝撞巡防艇，以致船體損壞不堪使用。蔡男一審時賠償650萬元與海巡署達成和解，一審將他判刑7月、得易科罰金，上訴二審後，高院也駁回上訴，蔡男得繳交罰金換取免入監。

檢方起訴指出，53歲的蔡男去年9月25日某時許，駕駛大陸籍漁船 「閩閩漁61212」搭載16名大陸地區船員，自福建省泉州市石獅市岸際出發，當天上午7時20分許前，就已經駛入新竹縣市外海西北方11浬至領海基線5.6浬處，乃我國公告禁止進入捕撈漁獲的海域。

蔡男一開始先指示船員在漁船船身右舷處插滿鐵管，以防海巡人員上船登檢，左舷則未安裝鐵管，好讓漁網運作。海巡署艦隊分署第十二海巡隊在上午8時13分許駕駛巡防艇，發現有蔡男的大陸漁船，逐漸駛近打算上船登檢。但蔡男竟立刻指示船員，將左舷也安裝上鐵管；雙方近距離接觸後，蔡男竟以船舷側之鐵管磨擦、破壞本案巡防艇之艇身。

在經過多次衝撞後，巡防艇駕駛艙左側玻璃破裂變形、左舷破裂暨船體欄杆變形、左舷救生筏吊臂變形暨救生筏區甲板凹陷變形、登船梯變形、救生救難梯變形、船艉欄杆變形、左舷LED燈板脫落、左舷船體欄杆變形丶左舷艇外攝影機外殼破裂、左舷橘色煙霧器1組滅失，最後巡防艇船體毀壞不堪使用。海巡人員隨後增援，帶回蔡男等人。檢方最後依照毀損等罪嫌，對蔡男提起公訴。

一審法院審理時，蔡男坦承犯案，並賠償650萬元，與海巡署達成和解。一審法院將蔡男判處有期徒刑7月、得易科罰金21萬元。全案再上訴，高等法院二審審理後，認為一審判決認事用法並無違誤，因此駁回上訴，蔡男繳交罰金後就不用入監服刑。