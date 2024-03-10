1999網路電話成效差！　蔣萬安酸柯文哲為「省錢」：有達到目的？

▲蔣萬安出席國際自由車環台公路大賽。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市1999市民熱線24小時全天候服務，前10分鐘免費，由市政府每年負擔逾千萬元費用；前台北市長柯文哲任內，北市研考會於2022年斥資600萬元在台北通App建置網路電話，但每月僅千餘人使用，使議員質疑成效差。對此，台北市長蔣萬安10日也說，柯市府考量可能是要省錢，但有無達到目的？而自己整體評估看的是「符合民眾需求」。

針對柯文哲任內在台北通APP上建設1999網路電話功能，但議員批評每個月只有一千多人使用，成效不佳？蔣萬安10日上午出席國際自由車環台公路大賽時表示，市民非常喜愛1999，可以第一時間反映各項問題和狀況給市府的管道。

蔣萬安提及，前市府規劃1999網路電話，當時思考可能是希望節省經費，但更重要的是要看一個視角，希望打造台北成為一個韌性城市，其實網路電話是一個備援方案 ，同時也提供不同使用習慣的民眾多一項選擇，「我們在整體評估上面，其實看的是未來、要看的是長遠規劃、看的是符合民眾的需求，很多政策背後它推動的原因，對我們來講，是要符合民意，站在民眾的立場來思考。」

媒體追問，之前柯文哲針對恢復YouBike前30分鐘免費，認為每個政策都要提出論述，會不會覺得這一次1999事件，代表柯當時可能沒做好評估？蔣萬安回應，「任何政策的推動，對我們來說最重要也很簡單，就是要符合民意，符合民眾的需求。」

蔣萬安指出，他看的是長遠，所以包括YouBike前30分鐘免費或1999網路電話，「其實我們看的是未來，看的是長遠規劃，看的是建構一座城市，打造為一個具有韌性、包容，而且符合不同使用習慣的民眾，讓他有更多的選擇。」

蔣萬安稱，YouBike前30分鐘免費是希望能夠達到淨零碳排的目標，看的是綠運輸、看的是長遠；1999網路電話同樣也是如此，柯前市府很多政策推出考量可能是要省錢，但是否有達到省錢的目的，「我想議會就會要來檢視。」對他來講，就是確保民眾得到最好的服務，以及這座城市未來長遠的目標、民眾期待的願景。