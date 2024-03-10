被蔣萬安質疑1999網路電話未達標　柯文哲：要有「前瞻性看法」

▲柯文哲出席陳宥丞服務處喬遷茶會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內，研考會於2022年斥資600萬元在台北通App建置1999網路電話，但每月僅千餘人使用，使議員質疑成效差；台北市長蔣萬安10日受訪時也質疑，柯當初目的是要省錢，但有無達到目的？對此，柯文哲表示，第一年成績不用太在意，因為需要好幾年轉換時間，而未來網路電話的比例會大於傳統電話，要有前瞻性的看法。

柯文哲10日上午出席民眾黨台北市議員陳宥丞服務處喬遷茶會，並接受媒體訪問。針對台北市長任內建1999網路電話，但被議員質疑沒省很多電話費？柯文哲回應，因為一開始由前市長郝龍斌推出1999電話，後來推動「hello taipei」網路電話，一開始是想說，電話量會很快地轉到網路上，結果沒有。

柯文哲提及，自己後來發現，舊有的顧客要退出不太容易，反而是新的顧客會慢慢增加，所以在他擔任台北市長任內，1999網路報案比電話還多，而現在改成網路電話。

柯文哲稱，第一年使用量一定不會很多，因為培養新顧客需要時間，舊顧客也不會馬上消失，需要好幾年轉換時間，「第一年成績大家不用去太在意，從我過去經驗就知道網路仍為趨勢，慢慢會用網路電話，不會用傳統電話。」

至於蔣萬安質疑沒達到省錢效果，還說應該站在人民需要上思考？柯文哲說，舊的沒有取消，只是新的加上去，「還是要往前看。」未來網路電話比例會比傳統電話更大，「還是要有一點前瞻性的看法。」

媒體追問，會不會擔心蔣萬安不會用力去推網路電話？柯文哲認為，每個市長有每個市長的優先順序，「我覺得E化還是國家很重要的一個基礎工作。」這種數位化轉型，本來就應該用更大力量推動。