基泰大直賠償會「僅邀有意和解者」　議員點3問題：蔣萬安在哪？

▲基泰大直於2023年9月發生工安意外，造成鄰棟民宅下陷。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設大直建案於2023年9月施工期間釀禍，造成鄰近民宅傾斜塌陷；事發至今半年，民進黨台北市議員陳怡君踢爆，基泰建設將於12日召開賠償說明會，但上面卻是邀請「有意願以之前3大技師公會鑑定的賠償金額為和解條件民眾」，然而三大技師修繕報告的金額，與距今損鄰狀況有所差異，損鄰金額必須重估，質疑「蔣市長你在哪裡？」

陳怡君2月23日反映大直基泰損鄰案中，從3大公會鑑定標的共198戶，鑑定結果需賠償共176處，賠償金額為新台幣1668萬3229元整，但受災戶從年前等到年後，苦等基泰建設賠償未果，自己質疑完以後，基泰建設才回應「公司近來經與市府討論指導下，已有具體共識及方案，其中公會鑑定費用與多項工程款、市府暫支款等，將由基泰支付，所有項目款項正核實支付中。」

▲基泰大直賠償說明會僅邀有意願和解者，使住戶擔心被迫和解。（圖／台北市議員陳怡君提供）

陳怡君指出，但3月5日上午，里長公佈欄張貼「基泰大直賠償說明會」，公告損鄰戶基泰建設將於12日晚上7點於大直國小召開賠償說明會，使住戶質疑，毫無任何市政府、基泰建設通知的正式公文書，通知手法相當不受重視，且該會議也並未說明市府是否派員出席，為住戶主張權益或協助溝通釋疑，「損鄰戶想問蔣萬安市長，您在哪裡？」

陳怡君提及，第二，「基泰大直賠償說明會」公告上寫，本次會議是邀請「有意願」以三大技師公會鑑定賠償金額為「和解條件」的民眾，這段文字讓損鄰戶質疑基泰的和解誠意，「部分損鄰戶認為賠償金額不足，三大技師修繕報告金額與距今損鄰狀況有所差異，損鄰金額必須重估。」

陳怡君說，基泰建設只想打著「低於市價還錢和解」的主意，讓受災戶大怒「就算是拿到錢，也不能解決房子的修繕問題」，基泰建設的誠意跟企業責任究竟在哪裡？第三點，說明會公告上還說「謝絕民意代表及媒體參加」，這讓受災戶質疑基泰造成北市重大公共安全事件已是全國矚目，基泰既然要賠償，為何還要遮遮掩掩，不敢光明正大接受監督？

最後，陳怡君向台北市長蔣萬安喊話，難道任由基泰建設把問題丟給損鄰戶、單獨面對基泰建設嗎？蔣萬安的魄力在哪裡？法務局保障損鄰戶的專業在哪裡？都發局、工務局是否應下來協助會勘無法解決的損鄰，或針對下陷狀況再次予以確認？12日這場沒有正式公文、官員列席且口耳相傳的賠償說明會，「台北市政府難道不用出面保護受害市民嗎？蔣萬安拜託您摸著良心，硬起來可以嗎？」