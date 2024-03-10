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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

攀爬圍籬、無視刺絲！1女擅闖淡水線軌道　北捷：最高開罰100萬

▲▼信義線故障，列車沒在動，圖為民眾在雙連站排隊乾等。（圖／讀者提供）

▲台北捷運公司10日表示，有民眾擅闖淡水站至紅樹林站間的軌道，圖為淡水信義線示意圖，非文中當事人與車次。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運行控中心於10日上午10時17分接獲通知，淡水信義線淡水站至紅樹林站間，有一名女性民眾入侵軌道，行控立即指揮雙向列車慢速巡軌，並於往淡水方向，發現該民眾爬圍籬離去，遭轄區員警制伏，處理時間約2分鐘。台北捷運公司表示，後續將依法向民眾求償，至於入侵原因則交由警方調查。

北捷10日表示，10時17分行控中心接獲捷警轉民眾報案，捷運淡水站至紅樹林站間有人入侵軌道區，行控立即指揮雙向列車慢速巡軌，隨後巡軌列車發現該名入侵女性民眾，行控立即安排雙向列車停車並斷電，人員準備下軌道包抄時，該入侵女性民眾爬出圍籬離去，遭趕至現場的轄區員警制伏，處理時間約2分鐘。

北捷提及，依照《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

北捷指出，經初步巡查該區域，未發現有圍籬遭破痕跡，研判應該是從圍籬與刺絲間攀爬進入軌道，後續將依法向民眾求償，並再次呼籲大家珍惜生命，並尊重社會大眾行的權利。

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