中國海警總噸位世界第一　在「台日菲澳」島鏈各國水域掀海上衝突

▲菲律賓海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

中國大陸漁船在金門翻覆事件後，兩岸協商至今無果，而中方也派海警船在周邊海域巡查，登檢我觀光船「初日號」。不過，此一事件後，國人也開始注意到，原來中國海警船經常大動作進入周邊爭議海域，並跟鄰國發生海上衝突。縱觀來看，東海中日一直存在釣魚台爭議，近來台灣金門水域事件，再往南邊菲律賓跟中國，近來也多次發生海上衝撞事件，而澳洲更強化海上投資，中國在整個第一島鏈、區域間各國，確實引起不少海上爭端。

大陸的「三無船舶」（無船名號、無船籍港、無船舶證書）在2月14日進入金門禁限海域，海巡驅離無果後，準備進行登檢，在追逐過程中，該三無船隻以高達40節的速度，加上右滿舵急轉彎下翻覆，釀成2傷、2死亡的憾事。

事後，海巡署跟中方代表多次協商至今依舊沒有結果。在此同時，中國方面也派出海警船在周邊海域巡查，在2月19日在金門和廈門之間的海域，罕見登上台灣籍的觀光船「初日號」，登檢時間長達半個小時。

事實上，中國海警總噸位是排名全球第一名，自2018年時，中國海警局就納入解放軍武警編制，他們擁有千噸級以上公務執法船，就超過150艘，而2000噸以上執法船超過68艘、1.2萬噸級公務船2艘，總噸位超過36萬噸。在配置上，國安人士坦言，規格已超出各國海警單位的配置。

這次金門事件後，從國際視野觀察，國人開始注意到，原來中國海警船長期大動作進入周邊爭議海域，並跟鄰國發生海上衝突。在東海部分，日本跟中國就一直在釣魚台周邊海域有不少衝突事件，2023年時，日本指控中國海警船航行於釣魚台周邊鄰接區超過337天、侵入釣魚台周邊領海33次；而中國方面則反控，是日本船非法進入領海。

對此，中國海警局新聞發言人甘羽強調，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在管轄海域，開展海上維權執法活動，日方無權「說三道四」。此外，解放軍軍事科學院前副院長何雷中將，甚至在接受媒體採訪時稱，中方不希望在釣魚島發生戰爭，但也不懼怕開戰。

中日在釣魚台海上衝突還可以追溯到2010年，當年9月發生日本海上保安廳巡視船，在釣魚台海域與中國大陸漁船發生衝撞，並將中國船長詹其雄扣押。當時，中國外交部副部長約見日本駐華大使，要求日方停止非法攔截行動，而日本海上保安廳則決定以妨礙公務罪逮捕這艘中國漁船的船長。

除了日本之外，中國跟菲律賓也多次發生海上衝突，2023年底，菲律賓多次指控中國海警船惡意衝撞，而中國方面聲稱是阻止菲方運送物資到仁愛暗沙水域。在衝突期間，菲方指控中國海警用水砲攻擊、惡意衝撞外，還以軍用雷射干擾，但中方則強調有理性克制。

▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻，向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）



中國在海上的相關作為，確實引起菲律賓政府的不滿，菲律賓總統費迪南德·小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日在澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）論壇上發表演說，就有觸及南海的議題。

小馬科斯公開指責北京在菲律賓專屬經濟區內咄咄逼人的行為，包括使用水砲和軍用級雷射以及用衝撞手段驅趕菲律賓船隻；同時，菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）在接受媒體訪問中也公開表示，菲律賓希望與中國和平解決海上爭端，但要向北京傳達一個簡單的訊息，「停止騷擾我們」。

若是再把視角往島鏈的南邊看，澳洲同樣對於中國在區域間的相關作為感到困擾，澳洲外交部長（Penny Wong）4日於東南亞國家協會（ASEAN）舉行的峰會上表示，澳洲將在4年間投資6400萬澳元（約新台幣13.2億元）促進區域安全繁榮，其中包括4000萬澳元，與東南亞國家的優先要務一致。

黃英賢表示，正面對破壞穩定、挑釁、脅迫的行動，包括「不安全的海上與空中行為」，而自由開放的南海航道對整個區域的貿易至關重要。她強調，南海、台灣海峽和湄公分區（Mekong subregion）發生的事，越過整片太平洋會影響所有人。

整體而言，中國確實在第一島鏈、區域間各國海域有大動作的海上行動，不僅僅針對台灣。不過，國安人士表示，中國在本次金廈海域的動作強度，確實不如南海、釣魚台海域的行為，這次事件，中共並沒有超過釣魚台的作為，也沒有超過在南海、菲律賓的相關作為。

國安人士認為，某程度上因為「金廈」之間，當成共榮生活圈的推廣區，決策上要不要抓那麼緊，或是針鋒相對，換位思考的話，認知操作的程度，會抓在以央視為核心的周邊社群，不是所有媒體跟社群。

▼ 菲律賓海巡隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光攻擊干擾。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard）

