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中國海警總噸位世界第一　在「台日菲澳」島鏈各國水域掀海上衝突

▲▼菲律賓海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）5日在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／路透）

▲菲律賓海巡隊巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）在南海執行任務，與中國海警船發生碰撞。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

中國大陸漁船在金門翻覆事件後，兩岸協商至今無果，而中方也派海警船在周邊海域巡查，登檢我觀光船「初日號」。不過，此一事件後，國人也開始注意到，原來中國海警船經常大動作進入周邊爭議海域，並跟鄰國發生海上衝突。縱觀來看，東海中日一直存在釣魚台爭議，近來台灣金門水域事件，再往南邊菲律賓跟中國，近來也多次發生海上衝撞事件，而澳洲更強化海上投資，中國在整個第一島鏈、區域間各國，確實引起不少海上爭端。

大陸的「三無船舶」（無船名號、無船籍港、無船舶證書）在2月14日進入金門禁限海域，海巡驅離無果後，準備進行登檢，在追逐過程中，該三無船隻以高達40節的速度，加上右滿舵急轉彎下翻覆，釀成2傷、2死亡的憾事。

事後，海巡署跟中方代表多次協商至今依舊沒有結果。在此同時，中國方面也派出海警船在周邊海域巡查，在2月19日在金門和廈門之間的海域，罕見登上台灣籍的觀光船「初日號」，登檢時間長達半個小時。

事實上，中國海警總噸位是排名全球第一名，自2018年時，中國海警局就納入解放軍武警編制，他們擁有千噸級以上公務執法船，就超過150艘，而2000噸以上執法船超過68艘、1.2萬噸級公務船2艘，總噸位超過36萬噸。在配置上，國安人士坦言，規格已超出各國海警單位的配置。

這次金門事件後，從國際視野觀察，國人開始注意到，原來中國海警船長期大動作進入周邊爭議海域，並跟鄰國發生海上衝突。在東海部分，日本跟中國就一直在釣魚台周邊海域有不少衝突事件，2023年時，日本指控中國海警船航行於釣魚台周邊鄰接區超過337天、侵入釣魚台周邊領海33次；而中國方面則反控，是日本船非法進入領海。

對此，中國海警局新聞發言人甘羽強調，釣魚島及附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在管轄海域，開展海上維權執法活動，日方無權「說三道四」。此外，解放軍軍事科學院前副院長何雷中將，甚至在接受媒體採訪時稱，中方不希望在釣魚島發生戰爭，但也不懼怕開戰。

中日在釣魚台海上衝突還可以追溯到2010年，當年9月發生日本海上保安廳巡視船，在釣魚台海域與中國大陸漁船發生衝撞，並將中國船長詹其雄扣押。當時，中國外交部副部長約見日本駐華大使，要求日方停止非法攔截行動，而日本海上保安廳則決定以妨礙公務罪逮捕這艘中國漁船的船長。

除了日本之外，中國跟菲律賓也多次發生海上衝突，2023年底，菲律賓多次指控中國海警船惡意衝撞，而中國方面聲稱是阻止菲方運送物資到仁愛暗沙水域。在衝突期間，菲方指控中國海警用水砲攻擊、惡意衝撞外，還以軍用雷射干擾，但中方則強調有理性克制。

▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻，向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

▲▼菲律賓指控中國海警在菲律賓海警船隻向駐南海仁愛礁執行補給任務時使用水砲攻擊。（圖／路透）

中國在海上的相關作為，確實引起菲律賓政府的不滿，菲律賓總統費迪南德·小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日在澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）論壇上發表演說，就有觸及南海的議題。

小馬科斯公開指責北京在菲律賓專屬經濟區內咄咄逼人的行為，包括使用水砲和軍用級雷射以及用衝撞手段驅趕菲律賓船隻；同時，菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）在接受媒體訪問中也公開表示，菲律賓希望與中國和平解決海上爭端，但要向北京傳達一個簡單的訊息，「停止騷擾我們」。

若是再把視角往島鏈的南邊看，澳洲同樣對於中國在區域間的相關作為感到困擾，澳洲外交部長（Penny Wong）4日於東南亞國家協會（ASEAN）舉行的峰會上表示，澳洲將在4年間投資6400萬澳元（約新台幣13.2億元）促進區域安全繁榮，其中包括4000萬澳元，與東南亞國家的優先要務一致。

黃英賢表示，正面對破壞穩定、挑釁、脅迫的行動，包括「不安全的海上與空中行為」，而自由開放的南海航道對整個區域的貿易至關重要。她強調，南海、台灣海峽和湄公分區（Mekong subregion）發生的事，越過整片太平洋會影響所有人。

整體而言，中國確實在第一島鏈、區域間各國海域有大動作的海上行動，不僅僅針對台灣。不過，國安人士表示，中國在本次金廈海域的動作強度，確實不如南海、釣魚台海域的行為，這次事件，中共並沒有超過釣魚台的作為，也沒有超過在南海、菲律賓的相關作為。

國安人士認為，某程度上因為「金廈」之間，當成共榮生活圈的推廣區，決策上要不要抓那麼緊，或是針鋒相對，換位思考的話，認知操作的程度，會抓在以央視為核心的周邊社群，不是所有媒體跟社群。

▼ 菲律賓海巡隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光攻擊干擾。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard）

▲▼ 菲律賓海巡隊船艦6日遭中國海警船發射雷射光攻擊。（圖／翻攝自臉書／Philippine Coast Guard）

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