吃壽喜燒就免加班！台狂開30家「日本僅3間」　他驚：太厲害了

▲下班要去吃壽喜燒，成了另類準時下班的暗號。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享有趣的「日本另類不加班文化」，一名上班族為了準時下班，表示要去吃「壽喜燒」，久而久之變成同事間的默契，只要說出「今天要去吃壽喜燒」就能準時下班。不過更讓魚漿夫婦感到有趣的是，知名連鎖餐飲MOMO在日本只要3間，台灣卻有30間，讓他驚呼「太厲害了！」

魚漿夫婦在臉書粉專轉貼一名日本網友「@ogoogoyakitori」的文章，原PO分享，以前簽約的職場很常無薪加班，還是菜鳥時期，有一天忽然很想準時下班，同事便問道「你要回家了嗎？」原PO直接回應，「今天要吃壽喜燒呢！」

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神展開的是，上班職場氣氛變成一種「吃壽喜燒的話，那真的沒辦法加班了呢」的感覺。久而久之同事也建立起默契，原PO笑稱，越來越多人會說，「今天要去吃壽喜燒」，意味著要準時下班的暗號，「然後就有越來越多人準時回家了！」

看完文章後，魚漿夫婦歪樓發現更有趣的狀況，「話說講到壽喜燒，我就想到MoMo（指Mo-Mo-Paradise），那個全日本那麼大只剩3間，而台灣就有30間，太厲害了！」

底下網友也流口水回應，「淺草今半的壽喜燒真的超級好吃」、「壽喜燒最喜歡一丁了 因為離家近」、「我覺MoMo好死鹹，喜歡一番地」、「以前最愛吃鋤燒，結果倒了」、「以前喜歡MoMo，但現在更喜歡涮乃葉了，MoMo補肉跟車子都慢」、「壽喜燒我最喜歡品鼎殿」、「台灣的MoMo比日本便宜又品質穩定，所以台灣分店才會越來越多，一番地醬汁偏酸，鍋子也太淺，所以自然打不過MoMo」。

回歸正文，也有網友有看沒懂求問，「為什麼吃壽喜燒沒辦法加班？」有網友幫翻成白話文解釋，「職場上要是無冤無仇棒打笑臉人，大家都會看在眼裡吧，其實大家都是想要準時下班的，難得有個有共識的理由，為難新人同時就為難自己，把路走窄了」、「這樣很日本！沒有明確的說要準時下班，但是我要回家吃壽喜燒」。