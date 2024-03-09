日男大生遭「14歲少女」仙人跳！跳樓逃跑　慘墜7樓摔死

▲14歲少女坦言，已多次使用相同手法仙人跳男網友。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名22歲男大學生2月遭14歲女網友仙人跳，女方找來另外2名未成年男同夥，一同向男大生勒索錢財。男大生當場逃到該棟建築物的7樓屋頂，並打算一躍至隔壁棟4樓住宅屋頂逃跑，怎知過程中卻摔落地面慘死。警方目前已經依強盜致死嫌疑將少女與其中一名15歲少年逮捕，然而另一名涉案少年因為事發當時年僅13歲，因此警方僅要求其配合調查。

根據《每日新聞》報導，死亡的男大學生獨自住在滋賀縣草津市，他與14歲少女透過網路相識後，2月12日首次相約在大阪市中央區的一間便利商店見面，兩人隨後一同前往附近的7層樓高建築。

當時15歲少年與13歲少年先是在附近查看情況，隨後騎著腳踏車到該棟大樓的4樓埋伏等待。少女先將男大生帶到6樓，隨後到4樓與另外2人會合。3人共同向男大生恐嚇取財，女方還假稱自己的母親就在4樓，要男方乖乖交出錢財。

男大生嚇得逃往7樓屋頂，並一躍而下，打算跳到隔壁棟建築的4樓屋頂逃跑，怎知一時失足直接摔落地面慘死。

根據警方調查，男子墜樓的建築1樓並無門禁，因此任何人都可以自由進出，而男大生死亡後，警方並未在他的住家搜出遺書，家人也表示，兒子沒有自殺的動機，因此懷疑他是失足墜樓。警方調閱附近監視器後，才找到涉案的3人，初步判斷是想要透過仙人跳，設局騙錢。

少女本人面對調查時也坦言，已經不是第一次仙人跳，而主謀則是當時年僅13歲的少年，不過由於他案發時未滿14歲，因此警方只能暫時依強盜致死嫌疑逮捕少女與另一名15歲少年，至於該名主謀少年只能要求他配合案件調查。