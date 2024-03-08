司法外交展新貌！士檢規劃「更生、司法交流」...日本學者大讚

▲（左起）3 位日本學者與顏迺偉檢察長、張志明襄閱及劉建志、葉耀群、楊冀華主任檢察官、翻譯洪律師等於座談後合影 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

柔性司法外交 ！士林地檢署秉承法務部積極拓展司法外交政策，特安排日本學者，深入我國更生機構及司法機關，實地參訪並進行面對面座談，藉此促進台日雙方學術與法律實務界的交流，並從中建立彼此友好情誼，展現出司法外交嶄新的面貌。

此次來訪的日本學者，包括向來與我國大學院校有學術活動交流而位於日本東京的「國士館大學」法學部教授吉開多一、准教授宍倉悠太及位於日本廣島縣的「福山平成大學」福祉健康學部福祉學科專任講師石田咲子等人，顏迺偉檢察長特別規劃一行人到地檢署輔導更生保護設施「向日有機農場」。

▲3位日本學者在農場人員解說下實地參觀更生保護機構向日有機農場作物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除讓學者們親身了解我國更生保護工作實務現況，並由該農場場長、輔導教師、更生保護會士林分會及士檢觀護同仁一一說明更生保護設施運作的模式及檢察機關協助推動更生業務內容，透過實地見聞，深刻了解台日更生保護措施的異同，充分探討各種可行方案，相互切磋學習，讓參訪的日本學者同感不虛此行。

此外，也安排重大刑案專組葉耀群主任檢察官、肅貪專組楊冀華主任檢察官、機動專組兼執行科主任劉建志主任檢察官、智慧財產專組劉畊甫檢察官等就我國更生保護與刑事執行的轉銜、營業秘密法的刑罰規制及適用概況、性侵害案件的偵查實務等議題以問答方式進行晤談及意見交換。

▲顏迺偉檢察長(中)與來訪3 位日本學者及張志明襄閱主任檢察官、葉耀群主任檢察官、翻譯洪士軒律師等人合影留念 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此次參訪除有助於雙方對於彼此法制、法務政策相互瞭解，也為往後奠定厚實情誼，顏檢察長更提供更生人創業的小吃點心分享，及致贈由矯正機關受刑人創作的陶瓷作品留念，希冀讓3位學者從中瞭解我國矯正教化的成效及輔導更生人創業成果，最後在雙方合影下攜手為此次台日學術與實務成功的國際交流劃下註腳，也為我國司法外交盡一份心力。