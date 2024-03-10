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陸國防部：解放軍將堅決「打獨促統」

▲▼ 大陸國防部發言人吳謙（2024.1.25） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部發言人吳謙9日針對兩岸關係表示，願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不會給「台獨」分裂行徑留下一絲一毫空間，「解放軍將持續加強練兵備戰，堅決『打獨促統』，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。」

吳謙在大陸全國兩會期間接受媒體採訪，他提到，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨」是台海和平穩定的最大威脅，任何對「台獨」勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞。

吳謙指出，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與中國台灣地區進行任何形式官方往來，停止武裝台灣，將不支持「台獨」的承諾落實到實際行動上，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

吳謙說，民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是台海局勢持續緊張動蕩的根源。民進黨當局必須承擔由此引發的一切後果。

吳謙強調，「兩岸同胞，同根同源。寥廓海天，不歸何待？」他們願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不會給「台獨」分裂行徑留下一絲一毫空間，「解放軍將持續加強練兵備戰，堅決『打獨促統』，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。」

值得注意的是，大陸軍方此次使用了「打獨促統」一詞，而不是過去常年使用的「反獨促統」。

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