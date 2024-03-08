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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正強調第一擊要件「無人機越界就打掉」　界定清楚「我來扛責」

▲▼國防部長邱國正 立法院國防委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台海緊張情勢升級，「第一擊」認定也引發關注，國防部長邱國正今（8日）受訪時再次強調，以前開槍、開砲才是第一擊、要反制，現在無人機不是槍彈也來了，「我們把他打掉，這不是第一擊、他們才是，界定很清楚，我來扛責任，明確講這是國防部權責，就作出修訂。」

邱國正昨在國防外交委員會備詢時就指出，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，就視為第一擊，將予以反制。

對於第一擊定義，邱國正表示，從美國眾院議長裴洛西訪台之後沒有多久就調整，發覺金門無人機沒人打，礙於沒有依據，有規定無人機要擊落，但並不明確，我來扛責任，明確講這是國防部權責，就作出修訂。

邱國正說明，以前開槍、開砲才是第一擊、要反制，現在無人機不是槍彈也來了，「我們把他打掉，這不是第一擊、他們才是，界定很清楚，SOP要花時間一步一步走，改天也跟委員做說明，步調一致。」

邱國正坦言，狀況越來越多，別的地方遇到狀況也要加進來，狀況很多之後也會遇到問題，是否要一一核對？不可能，所以要歸類跟定調，不會因爲層層報告很冗長，讓突發狀況處理來不及。

至於反制作為部分？邱國正表示，包含航空、海航、無人機、無人艦，只要有實體就要處理，原則還是一樣，該警告、喊話、打信號彈，讓他知道我們已經注意到，若還不配合越過範圍，當然就要有應對方法。

邱國正強調，空飄氣球也是灰色事件，距離太遠不可能打，在我們上空可以看到、射擊到，掉落就要調查，有涵蓋範圍。

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