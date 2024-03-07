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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正稱兩岸瀕臨動武每天睡不好　軍方解釋：料敵從寬、禦敵從嚴

▲▼國防部長邱國正 立法院國防委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防部長邱國正7日在立法院備詢時，被問及兩岸情勢是否動武時表示，已瀕臨這個狀況，兩岸狀況嚴峻，他每天提心吊膽，睡得不好。對此，軍方人士表示，邱國正所言，是指軍事需要料敵從寬、禦敵從嚴，做到最充分的準備，國軍堅守「備戰不求戰，應戰不避戰」使命。

邱國正上午列席立法院外交國防委員會，國民黨立委羅智強詢問，兩岸敵意螺旋持續上升，為何兩岸敵意會升高？邱國正表示，以前對岸沒有講不承認海峽中線，現在講出來，就是危機升高。

羅智強表示，依照學者趙春山的說法，兩岸現在動武也不意外，目前兩岸是否往動武的方向走？邱國正表示，學者是按理論來推，在螺旋持續升高，有很多意外狀況，雖一再克制，但萬一擦槍走火，這個問題誰都不敢保證。

針對邱國正在立法院的答詢內容，軍方人士晚間補充強調，政府的立場一貫清楚且堅定，信守承諾維持現狀，避免衝突發生，以對等的對話化解兩岸分歧，促進健康有序的交流。

軍方人士解釋，邱國正所言，是指軍事需要料敵從寬、禦敵從嚴，做到最充分的準備，國軍堅守「備戰不求戰，應戰不避戰」使命，持續提升國軍戰力、強化國防，以實力維護國家安全，台灣作為國際社會負責任的一份子，也將持續與相關國家協力，確保區域安全穩定，也希望中國能回到國際常軌，共同維持區域的和平穩定及繁榮發展。

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