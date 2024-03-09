見證新北女力綻放　侯友宜：支持女性發展無限可能

▲新北市政府持續推動婦女權益及性別平等政策。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月8日國際婦女節，新北市政府於新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動-女性經濟力與影響力論壇」，包括拼布媽媽黃湞珺及新住民媽媽卞柔勻都受邀到場分享經驗，市長侯友宜也特別出席期勉婦女們看見自己的價值，支持女性朋友發展無限可能。

侯友宜表示，新北市人口數高達404萬，其中女性就有207萬，占51.4%。市府針對女性朋友各生涯階段推動婦女服務中心、婦女大學等，提供婦女全方位服務空間及成長學習課程，更在婦女孕產階段推出好孕專車、弱勢家庭坐月子宅服務等政策，皆獲好評。

▲拼布媽媽黃湞珺及新住民媽媽卞柔勻受邀到場實務分享。

侯友宜指出，新北市男女性在結婚後的勞動參與率相差18.3%，明顯看出女性為了照顧家庭離開職場。因此，新北市中高齡者暨婦女續航中心針對想要重返職場的婦女提供專業諮詢及陪伴，希望婦女朋友於日常生活、健康照顧、社會參與、經濟安全都能受到保護保障，同時持續推動婦女權益及性別平等政策。

社會局長李美珍表示，本次論壇以「不利處境婦女就業培力支持計畫」為開端，邀請跨領域單位分享近年來提供不利處境婦女的就業培訓與支持，協助女性朋友經濟獨立及自主性，除了擴充婦女多元職種，更鼓勵她們重返職場為自己創造更好的未來。

▲新北市2024年國際婦女節系列活動-女性經濟力與影響力論壇。

論壇中，邀請東吳大學洪惠芬教授、新北市中高齡者暨婦女續航中心、得人資源整合公司及中國信託慈善基金會等單位，分享女性重返職場的培力經驗及公私部門居中扮演的重要角色，期待共同打造友善女性的就業環境；同時邀請到新北市各領域的女力代表分享成功經驗，展現新北女性多元樣貌與正向能量。

為慶祝38國際婦女節，今年社會局特別集結各局處3月份重要婦女服務及各場館優惠活動，包含運動場館體驗課程、各圖書館書展及影展、女性培力課程等，希望成為女性最大後盾，也鼓勵所有女性同胞無所畏懼勇往直前。

▲慶祝38國際婦女節，侯友宜期勉女性看見自己的價值，支持婦女發展無限可能。