追求幸福璀璨女力綻放！　雲林縣府推動「婦女友善月」正式起跑

▲雲林縣政府規劃「婦女友善月—雲林女子美好生活」系列活動今日正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府規劃「婦女友善月—雲林女子美好生活」系列活動今（8）日正式啟動，記者會由雲林縣副縣長謝淑亞感謝女性朋友對於家庭、社會與這片土地貢獻付出，呼籲女性朋友珍愛自己，迎向更幸福燦爛女力上場生活。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，友善月規劃「雲林婦女及性別友善美好生活博覽會市集」、「與您點亮性平之眼」-性平微電影巡迴影展、「Women in Sports女性在體壇國際攝影展」等活動，並與多個商家推出友善優惠活動，推展婦女、性別友善社會的支持網絡。並提到，雲林縣政府是各縣市少數正副首長都是女性的縣市，縣長張麗善更注重女力上場、性別友善的政策推動，包括去年拿下社會安全網全國第一、性平考核拿到「金馨獎」甲等及「性平故事獎」。

縣府參照國際CEDAW公約、落實聯合國SDGs永續發展指標SDG3「健康與福祉」、SDG5「性別平等」及SDGs8「就業與經濟成長」等面向，在斗六的婦女福利服務中心建置了一個「歲月療天室」，辦理許多讓中高齡婦女可以自在進行身心療癒、互相支持、找回自我的課程及活動。另在在虎尾鎮綜合社會福利館內建置「女創力基地」，有別於一般職訓的課程，更關注的是中高齡女性的身心健康。

社會處長林文志表示，今年的「婦女友善月」邀請並串連本縣店家提供月經平權的小紅點計畫、免費奉茶點及友善育兒環境等友善措施，共有104家商家加入串連，打造雲林成為性別友善宜居城市，部分商家更提供與「3」、「8」有關之優惠活動。另外，3/16至28日於雲林女創力基地規劃「雲林婦女及性別友善美好生活博覽會市集」，以文創市集型態，邀集關心婦女、性別議題之的店家、單位團體一同推廣婦女及性別友善觀點。

3/10至3/31日每個週日分別在請進來吃甜、荒涼騎驛農場、;;映園咖啡自家烘培、創樂子生活學苑等女生創業場域舉行「與您點亮性平之眼」性平微電影巡迴影展，促進本縣民眾對於性別議題的認知，倡議社會大眾關注性別平權之觀念。3/18日至3/27日於雲林縣婦女福利中心舉行「Women in Sports女性在體壇國際攝影展」，邀請民眾觀賞女力在運動場上精彩的表現。

林文志處長說明，除了各項活動，縣府結合本縣婦女團體一齊響應，於3月份辦理系列活動，提供本縣婦女更多元的支持，期待藉由友善月的系列活動提升本縣婦女幸福感，進而營造友善婦女與性別平等之社會氛圍，加強社區培力，促進在地店家緊密連結，讓「世代共融，全民關照」成為建構婦女、性別友善社會支持網絡的DNA。