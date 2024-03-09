《周處》陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主開箱讚：CP值很高

▲大陸博主試吃陳桂林同款便當。（圖／翻攝小紅書@RACHE）



記者柯振中／綜合報導

犯罪劇情電影《周處除三害》在兩岸爆紅，由男神阮經天飾演的主角「陳桂林」，在剛開始的葬禮上吃著便當，也讓這份便當在大陸受到許多討論。對此，有博主在台灣開箱了「陳桂林同款排骨便當」，貼文曝光後，瞬間引發瘋搶。

在《周處除三害》的電影開頭中，阮經天與一名黑道小弟坐在一起，手上拿著一份便當，大口吃肉、扒飯的模樣，看起來像是對外界的事情毫不在意。

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不過，由於阮經天吃得津津有味，影片在兩岸爆紅以後，不少網友十分好奇，這款「陳桂林同款排骨便當」，吃起來究竟是什麼味道。

▲▼大陸博主試吃陳桂林同款便當。（圖／翻攝小紅書@RACHE）



對此，在台博主RACHE特地跑去紙盒上印著的「豐米便當」購買了同款的排骨便當，並且公開了試吃的心得。

RACHE表示，這間便當店是台灣的連鎖店，每份排骨便當的售價為95元，排骨最後的地方超過1公分，採用先炸後滷的方式來料理，與江浙一帶的「大排」十分相似，但入味偏淡。

▲大陸博主試吃陳桂林同款便當，認為CP值十分不錯。（圖／翻攝小紅書@RACHE）



除了排骨以外，便當裡面還會有3項配好的小菜及白飯，且價格百元有找，整體而言CP值相當不錯。

RACHE的試吃心得引發討論後，不少大陸網友不斷刷留言，「主要是看陳桂林吃得太香了，電影裡他吃什麼都很香的感覺」、「電影院看他吃排骨，我都餓了」、「陳桂林吃什麼都好香的感覺」、「看的時候以為他啃得是一塊魚排呢！」