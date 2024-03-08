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大陸 大陸焦點 特派現場

阮經天《周處除三害》爆紅成帶貨王　「粉紅小豬手錶」淘寶賣斷貨

▲▼陳桂林同款手錶賣斷貨。（圖／翻攝自環球網財經）

▲陳桂林同款手錶淘寶賣斷貨。（圖／翻攝自環球網財經）

記者鄭思楠／綜合報導

男星阮經天主演的台灣電影《周處除三害》在大陸上映，話題席捲當地各大社群平台，被認證是春節檔後的黑馬。然而，令人意外的是，主角陳桂林佩戴的粉色小豬手錶也意外爆紅，同款搜索熱度在淘寶迅速飆升至前三，不少商家紛紛上架了相關商品。

據《環球網財經》報導，有商家錶示，「最近看到很多人在網路上尋找同款手錶，目前店裡已經賣斷貨，正在聯繫工廠加急生產。」一名網友表示，「帶上這塊錶，看誰還敢惹我！」

該手錶引起網友熱烈討論，有人稱，「你知道這塊手錶的意義有多大嗎？在電影中，桂林打開盒子的幾個鏡頭都顯示同一個時間，這塊錶就是電影背後要錶達的羈絆，溫柔親情和善良的伏筆，是讓桂林在瘋魔後領悟善良的點金之物，所以這塊錶能夠走紅也有它的道理。」

▲▼陳桂林同款手錶賣斷貨。（圖／翻攝自環球網財經）

3 月 1 日，電影《周處除三害》在中國大陸上映，截至7日，該片累計票房達 2.22 億元人民幣（約新台幣9.71億元）。

台灣華語片在大陸上映，並且在當地寫下票房紀錄的作品不少。其中票房最高的是2018年劉以豪、陳意涵主演的愛情片《比悲傷更悲傷的故事》，當時狂賣9.57億人民幣（約台幣41.9億元），第二名是2015年《我的少女時代》，票房3.6億人民幣(約台幣15.77億元)，第三名是2021年邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》，票房2.64億人民幣（約台幣11.58億元），第四名是2014年《痞子英雄2：黎明再起》，票房2.02億人民幣（約台幣8.85億元），第五名是鈕承澤2012年執導的《愛》，票房達1.36億人民幣（約台幣5.96億元），第六名是張震2021年主演的《緝魂》則是1.11億人民幣（約台幣4.86億元）。而阮經天《周處除三害》上映4天，票房累積1.6億人民幣（約台幣7億元），已經成為歷年第5高，而且數字還會再更新，數據平台「貓眼」預估《周處除三害》最終票房，將上看4.98億（約台幣21.82億元）。

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