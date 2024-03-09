拖把大王林銘賢回鍋北回急難救助協會理事長　百桌宴請弱勢

▲ 拖把大王林銘賢回鍋社團法人嘉義縣北回急難救助協會理事長(圖右)， 席開百桌宴請弱勢民眾及孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人嘉義縣北回急難救助協會，9日在嘉義市舉辦「113 同樂暨感恩餐會」暨新舊任理事長交接，宴請近300位小朋友和家屬，以及社會各界愛心人士近千人出席。現場先由現任理事長盧立志致詞，感謝各界支持，北回急難救助協會更加茁壯，幫助更多需要幫助的學子和家庭。

隨後表揚績優志工，志工發表感言助人為樂！進行捐贈嘉義市嘉愛啟智發展中心、敏道家園、水上國中儀式，由水上國中校長洪文祥致感謝詞。

緊接著進行新、舊任理事長交接典禮，由成功企業家有「拖把大王」之稱的林銘賢董事長，眾望所歸再度回鍋接任協會理事長。以一對一教學，造福無數學子的中華薪傅智庫協會黃金山理事長致詞，講述在民雄二手書店，起初邀請中正大學、嘉義大學優秀學生，輔導需要幫助的清寒國中小、高中生課業的歷程。

▲嘉義縣北回急難救助協會理事長， 席開百桌宴請弱勢民眾及孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

最後在新任理事長林銘賢致感謝詞後，頒發新任理、監事、顧問證書，在培英學子們高唱感恩的心歌聲中午宴開始。

「北回急難救助協會」成立宗旨，為關懷陪伴學子適時引導培育英才，指引命運一度被蒙沙塵者，露出一道曙光。

北回協會堅信，「教育可以改變年輕學子的命運」，著力於補救教學，協助課業成績較不理想學生，給予滿滿鼓勵與關懷，讓他們重拾信心努力學習不斷成長。

北回急難救助協會成立於民國96年，肇始於「北回文化藝術基金會」董事長 林進一，推動地方文化藝術之餘，結合群眾力量，進而投入急難救助公益，發揚仁風義舉。

▲嘉義縣北回急難救助協會理事長林銘賢 。（圖／記者翁伊森攝）

民國106年第三任理事長林銘賢，極力推動培英專案希望工程，「培英專案」是對需要協助學童、家庭，給於最實質幫助，每月定期提供3000至5000的教育補助金，目前協助有100多位學童，都有認助人陪伴與關懷，在孩子成長漫漫長路上，適時關愛與鼓勵。

「北回急難救助協會」成立至今18年，一直默默行善助人無數。在資訊爆發時代，為讓更多貧困家庭知道協會，讓協會可及時伸出援手，造福更多需要幫助的年輕學子。

▲嘉義縣北回急難救助協會，照顧弱勢民眾及孩童，也援助嘉義當地棒球隊 。（圖／記者翁伊森攝）

林銘賢理事長自幼生長在嘉義縣水上鄉，16歲就離鄉背井打拚，30歲進入中國大陸奮鬥，事業非常成功，向來有「拖把大王」美譽，事業有成不忘回饋社會，他熱心公益，曾任北回協會第三屆、第四屆理事長，本屆（第六屆）受到會員們和理監事厚愛，再度回鍋擔重責。

林銘賢有感而發，協會永不放棄予人信心，鼓舞一位位小天使喜愛學業、熱愛生命，找尋到人生的希望和未來的目標，他要將這份慈善工作，從不鬆懈當成畢生的志業。