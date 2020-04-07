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嘉義知名烤鴨餐廳、速食業捐餐800份　力挺防疫第一線　

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▲企業捐贈物資給嘉義市政府。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義在地企業捐贈物資給嘉義市政府。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新北平餐廳、品堯餐廳-麥當勞嘉義加盟餐廳、強靂公司等3家在地優質企業，為了感謝第一線的醫護、消防救護人員積極守護民眾，分別由新北平餐廳吳崇榮總經理代表捐贈800份「精緻元氣餐盒」、品堯餐廳-麥當勞嘉義加盟餐廳唐有建總經理代表捐贈800份「麥香鷄漢堡+蘋果派」、嘉義縣議會陳文忠議員攜手強靂公司林銘賢董事長代表捐贈「二氧化氯自動噴霧機7組及消毒液一批」給嘉義市政府，將轉贈給第一線的醫療單位及消防救護人員。

▲企業捐贈物資給嘉義市政府。（圖／嘉義市政府提供）

新冠肺炎防疫工作，中央及地方政府全體總動員，而身處第一線的醫護、消防救護人員，更扛起守護國人健康的責任。

黃敏惠表示，消防人員承擔第一線出勤載送案例病患到醫院的責任，感謝嘉義縣議會陳文忠議員攜手強靂公司林銘賢董事長，讓消防同仁第一線防疫工作更安全。而現在餐廳經營也很辛苦，新北平餐廳阿榮師特別為醫護人員下廚，準備元氣便當。餐廳絕對經得起考驗，轉型發揮宅經濟的力量。

嘉義縣議會陳文忠議員攜手強靂公司林銘賢董事長（清潔用品製造公司）一起捐贈防務消毒物資。他們談到，消防局救護車每次出勤，接送患者後都需要做救護車消毒及駐地環境消毒清潔工作，所以想到送二氧化氯自動噴霧機等消毒防疫物資，相信可保護第一線救護人員安全。

▲企業捐贈物資給嘉義市政府。（圖／嘉義市政府提供）

▲企業捐贈消毒水給第一線救護單位。（圖／嘉義市政府提供）

新北平餐廳吳崇榮總經理(阿榮師)談到，他看到市長帶著衛生局、消防局，以及市府各局處團隊的努力奔波，關心市民健康問題，尤其第一線醫護人員更為辛苦。因此下廚做一些私房菜，為醫護人員打氣。最近，餐廳更因應防疫，轉而推出「精緻元氣餐盒」，讓民眾外帶並提供外送服務。

品堯餐廳-麥當勞嘉義加盟餐廳的唐有建總經理說，「一個人的成功不是賺多少錢，而是可以影響多少人」，秉持著「取之社會，用之社會」的精神，服務這個社會。

今日消防局同仁也於市府大門外廣場，以二氧化氯自動噴霧機等配備現場示範標準的救護車消毒程序。而防疫工作不斷升級，除市府大樓一樓設有紅外線熱顯像儀量測民眾體溫、電梯分兩側管制上、下樓層，以及洽公民眾實名制登記等措施外，即日起進出市府、所屬機關的員工及民眾，都要戴口罩。大家一起做好自我保護，度過疫情。

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