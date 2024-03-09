成人論壇「5278」復活！站長狂刪帖子嘆：沒長毛就說是未成年

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

知名成人論壇「5278」昨（8）日下午傳出因違反相關規定，遭台北市政府扣押並停止解析。不過該網站今日凌晨就改網址復活，並稱已經刪了無數的帖子，也反擊說他們只是提供一個平台，很多違法的影片都已經關了，結果還被搞得像是強盜、殺人犯一樣，怒回「把你的嘴巴洗乾淨一點」。

成人論壇「5278」8日傳出因違反相關規定，遭台北市政府扣押並停止解析，點開網站也看到，上面寫「此網域違反性侵害犯罪防治法第13條，遭台北市政府以行政執行法第36條扣押，為執行扣押因此停止解析。」不少鄉民看到崩潰，直呼「老司機最黑暗一天」、「真假我是高級會員欸」，但也有人認為上面不時有偷拍影片，「早該被鎖了」、「不意外啊」。

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▲「5278」論壇改網址復活。（圖／翻攝自5278論壇）



不過9日凌晨「5278」就火速復活，站長也在上面發聲明表示，有收到台北市政府的公文，已經刪了無數的帖子，可是因為站長過年沒休息，找個時間去度假，人手不足無法立即刪除，「就為了一個帖子封鎖我們，真的很無奈」，也說經營論壇快20年，卻被台北市府趁機封殺。

針對網友抨擊論壇內有未成年影片，站長也說早就把相關影片都刪掉了，「底下沒長毛就說是未成年，沒有長毛的都是你家人？不然為什麼你會知道他未成年？」也強調自己只是提供一個平台，讓所有會員上傳影片，沒有收取任何一毛錢，結果被說得像是強盜、殺人犯，怒回「把你的嘴巴洗乾淨一點」。