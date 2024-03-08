大巨蛋動線安排引爭議　鍾沛君：監督跨局處檢討策進會議

▲台北大巨蛋。（圖／華納提供）



記者詹宜庭／台北報導

日本讀賣巨人日前來台打交流戰，對於許多球迷在意的動線問題，台北市議員鍾沛君8日表示，大巨蛋內的動線安排是由活動方決定，但因為大巨蛋才剛啟用，幾乎沒有活動方有使用經驗，所以活動方的安排多來自遠雄的建議。台北市政府將在今日舉行紀念賽後跨局處檢討策進會議，她也會持續關注監督，期盼下週起全面開打的中華職棒新球季熱身賽，大巨蛋所有軟硬設施規劃能更完美。

鍾沛君今日在臉書發文表示，上週她也與其他三萬多名球迷同時進場，觀賞了日本讀賣巨人軍90週年紀念賽，一方面是與有榮焉的台北市民，一方面也帶著議員視角來看球，所以這段日子許多球迷輿論討論的大巨蛋開箱體驗，她也心有戚戚焉，賽後立刻聯繫台北市政府相關局處，甚至與市長蔣萬安本人釐清。

鍾沛君指出，大巨蛋內的動線安排是由活動方決定，但不可諱言，因為大巨蛋剛剛啟用，幾乎沒有活動方有使用經驗，所以活動方的安排，多來自遠雄的建議。紀念賽首日，許多球迷詬病的一樓座位，被要求從B1進場，進場動線與購買商品動線混雜等問題，即便在第二日有改善，但她還是要求市府善盡監督之責，要把不妥的安排排除，把經過實戰驗證，安全可行的作法，明確列為規範。

另外，對於有許多球迷問到進場直通捷運「六號聯通道」的問題，鍾沛君透露，六號聯通道從去年亞錦賽到這次的紀念賽都沒有開放，根據市府說法，確實也是來自遠雄的建議，原因是大多數球迷搭乘捷運觀賽，一出站就會看到六號出入口，若是貿然開放，則不分內外野球迷都會想從六號出入口進出，這樣六號出入口絕對無法負荷，所以暫不啟用，只做為緊急狀況時，逃生避難之用。

鍾沛君強調，台北市政府將在今天舉行紀念賽後跨局處檢討策進會議，她也會持續關注監督，與所有球迷一樣期盼，從下週起全面開打的中華職棒新球季熱身賽，台北大巨蛋所有軟硬設施規劃能更完美。