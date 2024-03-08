快訊／知名成人論壇遭「停止解析」！整排鄉民崩潰：最黑暗一天

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快訊／知名成人論壇「5278」遭停止解析！整排鄉民崩潰

▲知名成人論壇遭「5278」疑違反相關規定，遭停止解析。（圖／翻攝自PTT）

▲知名成人論壇遭「5278」疑違反相關規定，遭停止解析。（圖／翻攝自PTT）

記者閔文昱／綜合報導

知名成人論壇「5278」今（8日）下午傳出，因違反相關規定，遭台北市政府扣押，並停止解析。根據網站顯示，5278係犯違反性侵害犯罪防治法第13條，遭台北市政府以「行政執行法第36條扣押，為執行扣押因此停止解析。」消息一出，震驚不少鄉民。

消息被轉發至PTT後，不少鄉民紛紛哀號，「老司機最黑暗一天」、「打X槍都要管還真民主」、「真假我是高級會員欸」、「管老二不管詐騙，我就沒看過詐騙頁面被封」、「笑死，提早體驗中國生活」、「越來越像對岸」、「太狠了」、「台灣沒救了」、「X真假，我從國中用到現在…」。

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事實上，為落實性侵害犯罪防治法第13條關於性影像限制瀏覽或移除規定，衛福部於性侵害犯罪防治法施行細則定明，中央主管機關得知網頁資料涉有性侵害、經他人同意攝錄、未經他人同意散布性影像、製作不實性影像等犯罪嫌疑情事，應通知平台業者並副知地方主管機關。

另外，地方主管機關應令平台業者於期限內限制瀏覽或移除犯罪有關網頁資料，同時保留犯罪資料180日供檢警單位調查偵辦，「未遵守者，將依法處以行政罰鍰，最重可對業者『封網』。

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