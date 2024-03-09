亞洲首富兒娶妻！準婆婆戴19億「超粗祖母綠」現身　1棟豪宅穿身上

▲亞洲首富安巴尼的小兒子上周舉辦婚前派對，但新郎媽媽的華麗打扮卻意外成為焦點。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）上周在印度為小兒子舉辦婚前派對，慶祝與交往多年的女友結婚，現場奢華程度令人嘆為觀止，但這一切都不如準新郎母親的一襲華麗裝扮引人注目。

據《商業內幕》報導，安巴尼最小的兒子阿南特（Anant Ambani）舉辦了為期3天的婚前派對，慶祝與交往多年的女友瑪尚特（Radhika Merchant）結婚。現場除了邀請億萬富翁比爾蓋茲、祖克柏等人一同狂歡外，還請來天后蕾哈娜演出助興。

▲外媒估計，妮塔胸前的項鍊和手上的鑽戒價值高達21億元，形同把一棟豪宅戴在身上。（圖／翻攝自IG）

不過，安巴尼的妻子、準婆婆妮塔（Nita Ambani）卻因為一襲華麗裝扮，在派對上搶盡風頭。報導稱，妮塔當天的裝扮充滿了雍容華貴的氣息，一身香檳金的印度紗麗，搭配上一串又粗又長的祖母綠項鍊，盡顯貴婦風範。

從現場畫面可見，這串項鍊上不僅鑲有鑽石和祖母綠，中央還裝飾著2顆巨大而顯眼的寶石。儘管媒體目前並不清楚妮塔購買項鍊時的價格多少，但GQ India和Harper's Bazaar India估計，其價值約為50億盧比（約新台幣19億元）。

與此同時，妮塔的左手還戴著一枚巨大的鑽戒。GQ India指出，這枚鑽戒被稱為「天堂之鏡」；拍賣行佳士得網站資料顯示，這顆52.8克拉的「天堂之鏡」於2019年以650萬美元（約新台幣2億元）的價格被拍出，反映了安巴尼的品味與奢華生活。