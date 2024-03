12歲童滑手機「抬頭發現野豹進屋」　僅隔30公分逃死畫面曝光　

▲男童驚險和野豹近距離接觸。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名12歲男童坐在房間玩手機時,一頭野豹竟然從門外走進房內,幸好男童發現後保持冷靜,偷偷放下手機並且逃向門外,成功把野豹困在房間中。

事件6日上午7時30分左右發生在馬哈拉施特拉邦馬萊岡市(Malegaon)一間婚禮會館,影片中可看到,12歲男童阿希爾(Mohit Ahire)在沙發上玩手機時,一頭野豹竟然闖入房間中,距離男童只有1英尺(約30多公分)。

What an amazing presence of mind



Mohit Ahire, a 12-year-old boy, locked a leopard inside an office cabin until assistance arrived in Malegaon & the leopard was rescued.



Mohit immediately informed his father, who is a security guard, that he trapped a leopard inside the office. pic.twitter.com/FELlOGac1t