12歲童滑手機「抬頭發現野豹進屋」　僅隔30公分逃死畫面曝光　

▲男童驚險和野豹近距離接觸。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一名12歲男童坐在房間玩手機時，一頭野豹竟然從門外走進房內，幸好男童發現後保持冷靜，偷偷放下手機並且逃向門外，成功把野豹困在房間中。

事件6日上午7時30分左右發生在馬哈拉施特拉邦馬萊岡市(Malegaon)一間婚禮會館，影片中可看到，12歲男童阿希爾(Mohit Ahire)在沙發上玩手機時，一頭野豹竟然闖入房間中，距離男童只有1英尺（約30多公分）。

What an amazing presence of mind



Mohit Ahire, a 12-year-old boy, locked a leopard inside an office cabin until assistance arrived in Malegaon & the leopard was rescued.



Mohit immediately informed his father, who is a security guard, that he trapped a leopard inside the office. pic.twitter.com/FELlOGac1t — Anshul Saxena (@AskAnshul) March 6, 2024

幸好野豹進屋後第一時間沒有發現阿希爾，阿希爾注意到情況後也保持冷靜，沒有驚慌尖叫，他默默從沙發下來後，成功關上門並走出房間，約25秒影片在網路上瘋傳。

阿希爾逃離後立即通知擔任保全的父親，森林部門接到報案後也很快就趕到現場，順利逮捕到這頭約5歲的雄性野豹。劫後餘生的阿希爾表示，當下他雖然非常害怕，但還是試圖保持冷靜，才能夠成功脫身。