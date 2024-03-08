家人以為4歲童失足墜水池溺斃！監視器驚揭「13歲少年殘忍殺害」

記者閔文昱／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦納希克市（Nasik）近日發生一起驚悚命案，4歲男童哈斯南（Hasnain Malik）無故陳屍在一處污水池，起初家人們以為是他玩耍時不小心失足溺斃，不料事後調閱監視器，竟發現是一名少年將他扔入池中殺害。目前當地警方已鎖定涉案的13歲少年，但詳細案情仍待進一步調查。

根據印度媒體《India TV News》報導，這起事件發生在本月5日，和祖母住在一起的哈斯南當天外出遊玩後，就遲遲未返家，於是家人們便外出尋找，不料卻在一處污水池發現他的遺體。起初家人們以為哈斯南是在玩耍時不小心掉入水中溺斃，不過後來調閱監視器才發現，他是遭人蓄意丟入水池殺害。

▲4歲男童哈斯南外出遊玩時，遭一名13歲少年丟入水中溺斃。（圖／翻攝自X）

根據現場監視器畫面，當時哈斯南被一名少年引導至水池邊，附近還有3名孩童，然而該名少年在和哈斯南一陣交談後，突然就將他一把抱起並丟入水中，隨後拔腿就跑，而在場3名孩童似乎也被眼前一幕嚇傻，不知所措地看著在水中掙扎的哈斯南。

當地警方事後已將此事件定調為謀殺案，並指嫌犯是一名居住在懲教所的13歲少年，至於詳細犯案動機仍在調查當中。