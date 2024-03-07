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跳上行駛中火車！　女子踩空滑倒「摔落月台」被輾畫面曝光

▲▼印度一名女子摔落月台縫隙被輾壓。（圖／翻攝自X）

▲印度一名女子摔落月台縫隙被輾壓。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

印度中央邦一名女子為了趕上已發動的火車，竟然伸手抓住車門想一跳而上，沒想到卻踩空滑倒，整個人摔落列車和月台間的縫隙，整個人被擠壓翻滾，當時的監視器畫面也在網路上曝光，所幸她緊急送醫後撿回一條命。

根據當地媒體報導，這起事件發生在1日下午，當時來自中央邦賈巴爾普爾（Jabalpur）的女子卡加爾（Kajal Dubey）抵達馬丹瑪哈爾火車站（Madan Mahal）時列車已經發動，但她仍不顧一切地伸手拉住車門，想要一腳跳上列車。

結果從曝光的監視器畫面看到，她準備一躍而上時卻滑倒了，整個人摔落到列車和月台間的縫隙，隨著列車前進，她整個人不斷被擠壓翻滾，畫面相當恐怖。

當時在車內的一名乘客見狀立刻按下警報鈴，眾人也合力將女子救起送往醫院，所幸她撿回一命，目前傷勢穩定正在進行治療。

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