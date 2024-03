跳上行駛中火車！　女子踩空滑倒「摔落月台」被輾畫面曝光

▲印度一名女子摔落月台縫隙被輾壓。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印度中央邦一名女子為了趕上已發動的火車,竟然伸手抓住車門想一跳而上,沒想到卻踩空滑倒,整個人摔落列車和月台間的縫隙,整個人被擠壓翻滾,當時的監視器畫面也在網路上曝光,所幸她緊急送醫後撿回一條命。

根據當地媒體報導,這起事件發生在1日下午,當時來自中央邦賈巴爾普爾(Jabalpur)的女子卡加爾(Kajal Dubey)抵達馬丹瑪哈爾火車站(Madan Mahal)時列車已經發動,但她仍不顧一切地伸手拉住車門,想要一腳跳上列車。

結果從曝光的監視器畫面看到,她準備一躍而上時卻滑倒了,整個人摔落到列車和月台間的縫隙,隨著列車前進,她整個人不斷被擠壓翻滾,畫面相當恐怖。

當時在車內的一名乘客見狀立刻按下警報鈴,眾人也合力將女子救起送往醫院,所幸她撿回一命,目前傷勢穩定正在進行治療。

A woman, in an attempt to board the moving train, fell inside the narrow gap between the platform and the train at #Jabalpur railway station.



The incident was reported at Jabalpur's Madan Mahal railway station on Friday. The entire incident was captured by CCTV cameras installed… pic.twitter.com/hJGL3gZ7eS