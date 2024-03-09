愛愛黃金公式曝光！1類人「1周要8次」　最美博士曝原理

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愛愛黃金公式曝光！20歲男性「1周要8次」　最美博士曝原理

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少男生隨著年紀變大，開始覺得愛愛有些力不從心，一周應該要有幾次才合格呢？最美性學博士許藍方先前公開「性愛黃金公式」，表示可以用九九乘法表來計算，每個年齡層的性愛次數。不過她也提醒，愛愛時還要考量到心理和生理的狀態，以及另一半的意願，不用非照著公式走。

許藍方先前在影片中指出，網路上盛傳一套「性愛次數公式」，告訴男生在某個年齡層應該要有多少性愛次數，主要用9的九九乘法表來計算，像是20-29歲就用年齡的十位數2乘以9等於18，接著把18拆開來看，等於1周要做8次，以此類推。

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20-29歲　2X9=18→1周8次

30-39歲　3X9=27→2周7次

40-49歲　4X9=36→3周6次

50-59歲　5X9=45→4周5次

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／性致聊研究室）

▲許藍方分享愛愛黃金公式。（圖／翻攝自YouTube／性致聊研究室）

可是有不少人受到這個公式困擾，像是25歲的年輕人除了要每天做之外，有一天還要做2次，就怕不小心忘記做，是不是還要「加班補回來」？也有50歲的人看到公式上一個月只需5次，但他一個禮拜就可以3-5次，也擔心是縱慾過度。

許藍方解釋，其實男生的次數不是取決於公式，其原理主要是說「男性的年紀與荷爾蒙之間的關係」，20歲是男性荷爾蒙濃度最高的時候，但到了30歲荷爾蒙會開始下降，頻率會慢慢降低，才會有公式產生，「但是我們是人，不是數學公式，所以不需要活在公式裡」。

許藍方也說，除了荷爾蒙跟年紀之外，還要考量到身體狀況、心理狀態、雙方需求等，公式只是參考數值，不需要因為數字而感到有壓力或覺得生病了，「真正的次數建立在生理、心理、雙方意願和自己的慾望」，單純為了達到數字，大腦沒有獲得快樂，就不是真實的性愛。

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