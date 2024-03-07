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大陸 大陸焦點 特派現場

和老婆大吵一架…下秒他突「雙眼失明」！醫驚：眼底大片出血

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲男子和老婆吵了一架，眼睛突然看不見了。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一宋姓男子患有糖尿病，卻連續數日未服藥，又因一點小事和老婆吵完架，沒想到眼前一黑，突然看不見了，硬是把自己「吵」進了醫院。

據《極目新聞》報導，近日，40歲的宋男（化姓）被家人送往醫院就診，醫生檢查發現，宋男右眼玻璃體有大片出血，眼睛無法看清。經過治療，宋男的病情目前得到了較好的控制。

原來，宋男是一名糖尿病患者，血糖一直以來控制較好，但事發前漏服了幾天的降糖藥，加上和妻子爭執了幾句，沒想到險些釀成了大禍。

為什麼僅僅因為吵架，眼底就會突然出血？醫生解釋，這幾天宋男血糖波動大，加上吵架時情緒激動，越發使得血糖、血壓起伏劇烈，導致視網膜血管破裂，引發眼底出血。幸虧及時就醫，若眼底出血嚴重不加以控制，很可能會致盲。

醫生提醒，眼底出血多因高血壓、糖尿病、視網膜血管阻塞或免疫功能異常引起，常見於高血壓視網膜病變，糖尿病視網膜病變，視網膜靜脈阻塞，視網膜靜脈周圍炎性病變，「糖尿病眼底出血的病程長，易反覆發作，常引起增殖性視網膜病變、新生血管性青光眼等眼部嚴重併發症，糖尿病患者一定要注意血糖控制，不可擅自停藥。眼底出血一旦發生，要積極治療，改善眼底微循環。」

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