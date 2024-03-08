　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

▲▼ 陸委會發言人詹志宏（2024.3.8） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

蔡政府執政後與對岸溝通管道是否暢通？以及這次陸籍漁船翻覆2死案拖延20多天未解決，讓外界質疑政府危機處理有待加強。陸委會針對兩岸「已讀不回」，他也透露2月14日陸漁船翻覆是事件發生後，雙方當天透過兩岸既有管道，進入溝通協商程序，並非事後看到對方來台處裡事情。

陸方與我海巡署進入第15次協商，最終談判疑似破局。外界質疑該起事件拖延20多天，質疑政府危機處理能力。另外，兩岸可能瀕臨動武，國防部長邱國正說自己睡不好，外界更更加質疑兩岸溝通對話管道不暢通，造成「誤判」。

詹志宏指出，「不是沒有對話管道，從30多年前，兩岸對話管道已經存在到現在，因為溝通談判是雙方的事情，任何一方不願意用這個管道，這個管道當然就擺在那裡。」

▲▼ 泉州台辦副主任李朝暉稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸漁船翻覆2死事件，外界質疑政府危機處理有待加強。（圖／記者林名揚翻攝）

外界認為陸漁船翻覆2死的危機處理有待加強，詹志宏則說「這種誤解可以體諒。」協商過程中不會把自己溝通資訊跟對方說明，不符合談判需求與專業，畢竟目前正式公開訊息確實不多。

詹志宏也指出，2月14日事故發生當天，兩岸已經透過管道進入雙方要溝通、協商的程序，不是事後看到對岸的人來金門協商。

詹志宏兩次強調，「第一時間已經進入程序，只是目前雙方還沒有把完整的事情跟社會大眾公佈。」當天已經有溝通，後續等檢察官的調查報告公佈，再安排雙方處理後續事情。

馬前總統也多次呼籲，重啟建立兩岸「正常」對話管道。詹志宏表示，馬總統擔任過陸委會的職位，也擔任過我們的總統，深知中共一些策略。「如果多鼓勵中國更有自信跟我們來談，我想他有這樣一個分量，希望能多扮演這種角色，而不是說只有片面的要求我們的政府應該怎麼做。」

ET快訊
快訊／高雄三大重劃家族之一　谷樹建設老董驚傳離世
國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容
23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光
快訊／台鐵區間車駛出隧道過彎　他閃避不及遭撞死
極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大
她在護照蓋車站紀念章！旅遊業者曝嚴重後果
大陸又探到寳！　發現「億噸級大油田」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

傳遞婦女節祝福感謝　謝國樑親送「同仁+洽公民眾」巧克力

選前賴清德保證當選兩岸戰爭機率最低　賴士葆嗆：不知道現在有沒有新說詞？

數發部稱「沒搶中繼用地」　民眾黨轟：浪費公帑！試圖卸責

悠遊卡持續跟蘋果洽談　林志盈：短中期方案盼滿足iphone使用者

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

柯志恩也收到恐嚇信！　「炸彈放在高雄」冒名陳其邁勒索4000萬

傳遞婦女節祝福感謝　謝國樑親送「同仁+洽公民眾」巧克力

選前賴清德保證當選兩岸戰爭機率最低　賴士葆嗆：不知道現在有沒有新說詞？

數發部稱「沒搶中繼用地」　民眾黨轟：浪費公帑！試圖卸責

悠遊卡持續跟蘋果洽談　林志盈：短中期方案盼滿足iphone使用者

張紀中72歲又有第3孩！網酸這年紀「還能有？」　老婆反擊：去多看歷史

快訊／高雄三大重劃家族之一　谷樹建設老董驚傳上午離世

國三生遭割頸亡　法庭裁定「乾哥乾妹」續收容：家庭管教功能不彰

花蓮區間列車死亡意外！男入侵軌道跳閃不及遭撞　送醫不治

30歲男罹疝氣住院開刀　隔天「叫不醒」慘變植物人

香草社又又又歐印！　社長：開發《聖獸之王》把公司錢花光了

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

「園區」加持　仁武房價首站3字頭

快訊／台鐵死亡事故！區間車駛出隧道過彎　他閃避不及遭撞死

拿蘇丹紅比茶、咖啡！毒理專家批「不智」：魚目混珠造成不毒錯覺

飼主帶薩摩耶回家第一天　幼汪狂定格不動：這是哪

政治熱門新聞

美女議員秀「危險照」　羅智強嚇喊8字

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

慶婦女節！韓國瑜送女立委「一盆玫瑰花」　媒體、官員也都有

綠委痛批食藥署長瀆職、死豬不怕滾水燙　「賴清德絕不會容忍」

柯志恩提唐鳳成打詐戰犯　陳建仁端「台股2萬點」反問：你不喜歡嗎？

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

被綠質疑「小藍教」？黃國昌嗆胡扯

馬政府喊到蔡政府！台股站上2萬點　陳建仁：國家經濟最好的櫥窗

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

快訊／拿咖啡、茶比蘇丹紅挨轟　食安辦致歉：未來會更加謹慎

預測新內閣　吳子嘉：唐鳳下台定了

內湖南港瓦斯斷供　議員：管線施工影響

更多熱門

相關新聞

陸漁船翻覆案「破局？」　陸委會回應

陸漁船翻覆案「破局？」　陸委會回應

金廈海域陸籍漁船翻覆2死案，陸方和海巡日前經過15次協商傳出破局。對此，陸委會今（8）指出，有些人說「協商破局」，這是對談判不瞭解，「我們掌握雙方已經把自己立場，以及要求期待充分表達。」等調查報告出來，與家屬繼續協商，包括大體後續處理事宜。

王毅預言「一中原則全家福」　陸委會：不會成功

王毅預言「一中原則全家福」　陸委會：不會成功

兩岸瀕臨動武？　陸委會：目前兩岸情勢應該可控

兩岸瀕臨動武？　陸委會：目前兩岸情勢應該可控

馬英九憂台灣陷入「不必要國安風險」

馬英九憂台灣陷入「不必要國安風險」

遭嗆「金廈海域事件」唱和中共　國民黨反擊：綠才只會製造問題

遭嗆「金廈海域事件」唱和中共　國民黨反擊：綠才只會製造問題

關鍵字：

陸委會詹志宏金廈海域破局協商

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

即／丟丟妹男友被打現場曝　動手3男遭警包圍蹲地

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

即／丟丟妹遇行車糾紛　男友遭球棒毆打

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面