陸委會稱「兩岸對話管道還在」　陸漁船翻覆「當天」進入協商程序

▲ 陸委會發言人詹志宏 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

蔡政府執政後與對岸溝通管道是否暢通？以及這次陸籍漁船翻覆2死案拖延20多天未解決，讓外界質疑政府危機處理有待加強。陸委會針對兩岸「已讀不回」，他也透露2月14日陸漁船翻覆是事件發生後，雙方當天透過兩岸既有管道，進入溝通協商程序，並非事後看到對方來台處裡事情。

陸方與我海巡署進入第15次協商，最終談判疑似破局。外界質疑該起事件拖延20多天，質疑政府危機處理能力。另外，兩岸可能瀕臨動武，國防部長邱國正說自己睡不好，外界更更加質疑兩岸溝通對話管道不暢通，造成「誤判」。

詹志宏指出，「不是沒有對話管道，從30多年前，兩岸對話管道已經存在到現在，因為溝通談判是雙方的事情，任何一方不願意用這個管道，這個管道當然就擺在那裡。」

▲陸漁船翻覆2死事件，外界質疑政府危機處理有待加強。（圖／記者林名揚翻攝）

外界認為陸漁船翻覆2死的危機處理有待加強，詹志宏則說「這種誤解可以體諒。」協商過程中不會把自己溝通資訊跟對方說明，不符合談判需求與專業，畢竟目前正式公開訊息確實不多。

詹志宏也指出，2月14日事故發生當天，兩岸已經透過管道進入雙方要溝通、協商的程序，不是事後看到對岸的人來金門協商。

詹志宏兩次強調，「第一時間已經進入程序，只是目前雙方還沒有把完整的事情跟社會大眾公佈。」當天已經有溝通，後續等檢察官的調查報告公佈，再安排雙方處理後續事情。

馬前總統也多次呼籲，重啟建立兩岸「正常」對話管道。詹志宏表示，馬總統擔任過陸委會的職位，也擔任過我們的總統，深知中共一些策略。「如果多鼓勵中國更有自信跟我們來談，我想他有這樣一個分量，希望能多扮演這種角色，而不是說只有片面的要求我們的政府應該怎麼做。」