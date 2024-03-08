陸漁船翻覆案協商破局？　陸委會：只是到一個階段，沒有破裂

▲針對陸籍漁船翻覆2死案陸方人員協商破局離開金門，海巡署日前進行說明。（圖／記者林名揚翻攝）

記者任以芳／台北報導

金廈海域陸籍漁船翻覆2死案，陸方和海巡日前經過15次協商傳出破局。對此，陸委會今（8）指出，有些人說「協商破局」，這是對談判不瞭解，「我們掌握雙方已經把自己立場，以及要求期待充分表達。」等調查報告出來，與家屬繼續協商，包括大體後續處理事宜。

詹志宏說，第一時間國台辦以及對方相關的部門提到希望有真相，同時要我方先道歉，這兩個邏輯就是不對，邏輯是有真相才知道責任在哪一方。

詹志宏也說，我方從事發第二天，透過兩岸協議既有管道與對岸表達，案子已經進入司法程序，檢警調查結果出來就會有真相，「才知道是誰向誰道歉。」事故發生後，對方也有派相關部門的官員代表到金門與我方的代表，有充分的意見交換。

詹志宏也提醒，有一些人認為是「協商破局」，這是對談判的不瞭解，談判過程到最後，除非雙方宣佈說永遠不能談判，否則沒有破裂的問題，只能說是一個階段。

他強調，「目前，我們掌握雙方已經把自己立場，以及要求期待充分表達，海巡署也公開表示，有部分的事項雙方已經有大概一個共識，他們也清楚，我們的訴求就是應該尊重我們司法部門的調查。」

詹志宏表示，等階段性的任務結束之後，調查報告自然會對外公布，跟家屬做後續協商。陸方十分重視2位「意外事故」的罹難者，大體處理必須照我方司法程序，以及家屬的同意才能夠進行後續的處理，要火化或送回中國大陸，有待雙方繼續協商安排。

