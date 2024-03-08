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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅稱遲早有「一中原則全家福」　陸委會：中共的圈套不會成功

▲▼ 陸委會發言人詹志宏（2024.3.8） 。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人詹志宏。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸外交部長王毅昨7舉行記者會，對於台海局勢，王毅表示，相信大家遲早會看到，一張國際社會遵守一中原則的全家福，陸方會繼續以最大的誠意爭取和平統一，誰想搞台獨就必將遭到歷史的清算。對此，陸委會主委詹志宏今（8）日指出，「一中原則」只是中共的圈套，如果要去拍那張照片，不會成功。

詹志宏指出，「王毅外長昨天記者會20多個問題，特別安排的一個涉台問題，裡面有一些講法我覺得是存在相當大的錯誤和問題。」

詹志宏進一步指出，台灣1月13號民選第16任總統、副總統，對方卻有一個非常錯誤的想法，認為這是中國的一個地方選舉，實際上賴蕭這一組的候選人獲得我們最高票佔比，同時我們國人也選出了第11屆立法委員，換句話說，我們是依據中華民國憲法和相關法律，選出我元首和立委，這是一個事實。

▲▼ 王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 大陸外長王毅主持記者會指出，遲早看見國際遵守一中原則的全家福照片。（圖／記者蔡儀潔攝）

詹志宏也說，「我們也知道中國哪裡有選舉可言？沒有民主選舉，把台灣民主成就吸納到中國內部，我想這個是一個自欺欺人的謊言，讓國際看笑話。」過去多年，中共對外或涉台方式都是恐嚇各個國家，對於和各個國家的關係以及兩岸的關係毫無幫助。

談及大陸外長王毅說，「遲早看見國際遵守一中原則的全家福照片」，詹志宏指出，過去幾年，中共外交部門人員在全世界在急著確認，各個國家能夠給予他們一個名詞「一中原則」。但許多國家也表明他們國家政策是「一個中國政策」，沒有「一個中國原則」，這是中共設計的圈套。

詹志宏最後說，「我想，如果他要去照那張相片，不會成功的。」

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