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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸瀕臨動武「國防部長睡不好」　陸委會：目前兩岸情勢應該可控

▲▼陸委會發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人詹志宏。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

國防部長邱國正接受質詢時，談及敵意螺旋升高，雖然再克制，誰都不敢保證會擦槍走火。兩岸是否瀕臨戰爭？陸委會主委詹志宏今（8）日指出，中共軍機不要再出來，不會有擦槍走火可能性，我方每天保持高度關注警戒，兩岸或區域形勢不能只看軍事這個環節，「目前整體來評估，兩岸的形勢應該是可以控制。」

詹志宏說，「區域也好，台海的整體的情勢也好，我們每一天、每一刻都在高度的保持關注，我們也自己認定我們是一個區域裡面的負責任的一個國際的成員。」面對中共的騷擾或增加緊張情勢面作為，持續跟各方協力確保區域安全穩定。

詹志宏指出，對於兩岸的互動部分，一直以來都是中共派飛機、軍機、軍艦，搜擾我方或是其他鄰近國家，我方的軍艦、海巡，其他國家的軍艦海軍從來就沒有去騷擾中共的相關的水域。

詹志宏強調，區域引起緊張情勢的到底是誰？答案也非常明確，所以各個國家和台灣的國防部門能夠不鬆懈地負起戰備警戒，包括我們國防部長、國軍弟兄，還有其他相關國家的國防部門，維持高度警戒，盡責防止任何意外發生，我們應該給予鼓勵，給予支持。

最後，詹志宏也提醒，兩岸或區域也好，安定局勢是大家共同的責任，區域情勢發展，除了軍事因素之外，還有很複雜政治、經濟與外交等因素，都會影響區域安全形勢的發展，所以不是只有考量軍事這一個環節。「我們整體來評估，目前兩岸的形勢應該是可以控制。」

詹志宏說，外界擔心擦槍走火，我們每一天關心兩岸是否有誤解，引起雙方近一步關係緊張的情勢，前年八月裴洛西中共派軍機在台灣附騷擾，國防部時刻防止避免擦槍走火，意外不是100%誰有把握控制，唯一能控制就是自我克制，中共軍機不要再出來，不會有擦槍走火可能性。

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