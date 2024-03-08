馬英九憂台灣陷入「不必要國安風險」　盡快與對岸恢復正常對話

▲ 前陸委會主委賴幸媛新書發表會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

前陸委會主委賴幸媛今（8）日舉行「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸秘辛」新書發表會，前總統馬英九致辭時高度肯定賴幸媛與當時陸委會團隊努力，成功建立兩岸協商溝通管道。話鋒一轉，這次金廈海域事件失去2條人命，蔡政府還不知道如何與對岸打交道，讓台灣陷入不必要的國安風險之，凸顯兩岸雙方必須盡快恢復正常對話交流。

賴幸媛今舉行新書發表會，出席貴賓有前總統馬英九、前貿協董事長林振國、前監察院副院長孫大川、商總理事長張平沼、賴幸媛任內陸委會團隊時任副主委劉德勳、趙建民、高長，以及風傳媒副總主筆林庭瑤富採訪撰文，整理賴幸媛口述，共同完成新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》。

馬英九致辭時也指出任內兩岸政績，在海基會跟海協會合作之下，從2008年到2016年間，兩岸關係開創史無前例的和平與繁榮，簽署原來蔡英文總統認為是害死台灣經濟，而極力反對《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。

馬英九指出任內與對岸簽訂了23個協議，包括三通直航，陸生來台，兩岸共黨犯罪，港澳辦證明兩岸投資保障在台陸配權益改善、醫藥衛生合作、農產品檢疫檢驗等，很多都是在賴幸媛擔任陸委會主委時打下基礎。

馬英九也特別強調，「賴幸媛的新書上建議，未來兩岸要建立一個制度化的協商，這也是我任內很重要的工作，交流制度化，海基會、海協會協商到兩岸事務主管機關，陸委會、國台辦雙方，各部會首長的會面會面，再來是兩岸領導人的會晤「馬習會」，通過這些制度化的交流，有效解決兩岸之間很多的紛爭。」

馬英九也說，「我也要求我任內所有的部會首長，都要跟中國大陸對應的部會首長建立直接連通的管道，有事打電話就可以解決，也快速處理共同關心的問題，通過這種方式，我們能夠克服很多面臨的挑戰。」

談到當年最棘手的M503航線的爭議，透過協商機制，成功讓大陸把航線往西邊遷移6海里。「覺得很惋惜的是，在我卸任之後，民進黨政府似乎不太瞭解兩岸交流有多重要，所有的交流管道幾乎都中斷了。」

▲前總統馬英九指出金廈海域事件，執政黨的處理方式讓台灣陷入不必要國安風險 。（圖／記者任以芳攝）

馬英九又談到近期金廈海域事件，已經失去兩條寶貴的人命，「我們的政府似乎還不知道怎麼樣跟大陸打交道，居然拖了20多天沒有解決，讓台灣陷入不必要的國安風險之中，這也凸顯兩岸必須要盡快恢復正常對話、交流的必要性。」

馬英九說，台灣對大陸的大戰略是備戰謀和，至於如何謀和，拿出誠意善意，解決爭議。就事論事，面對家屬將心比心，如果我們這一方有疏失就應該道歉，該賠償就要賠償，確保相關的問題不會再發生，這樣做很多問題都能解決，兩岸關係才能夠順利發展。

賴幸媛也指出，台灣政府不管是那一個政黨執政，都應該要「大開大合」來推動兩岸關係的改善和開放。依照過去成功的經驗，兩岸關係的推動就是，「開大門走大路，才是真正台灣人氣魄，絕對不能像現在執政8年政府只會講大話，沒有用的！」

▲陸委會前主委趙建民 。（圖／記者任以芳攝）

前陸委會主委趙建民出席新書發表會時也表示，現在台海是全球最危險的海域。「我們政府說希望獨立不要統一，可是現比任何一個時期最接近統一的時候，而且是非和平的方式。」

大陸外交部長王毅昨天在中外記者指出，台灣總統大選後，有180個國家跟國際組織宣誓一個中國原則。趙建民也提醒，「蔡總統已經幫10個忙（斷交），假如賴總統即將有兩個任期，8年後很可能實現王毅說的一個中國全家福的照片，為時不遠，完全有可能，我們的執政黨一天到晚幫對方實現他們的目標。」