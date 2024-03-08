東港聯合辦公大樓3／8啟用　成為大東港地區新都心

▲縣長周春米主持東港東港聯合辦公大樓啟用典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於屏東縣東港鎮內各縣屬公務機關分散、廳舍老舊、內部空間壅塞與停車空間不足等問題，屏東縣政府自籌4.2億元，在臺鐵舊東港車站土地上興建所屬機關東港聯合辦公大樓，讓民眾可以一站式辦理地政、戶政及稅務等各項公務，今（8）日舉行落成啟用典禮，由縣長周春米主持，並肯定該區日後將成為大東港地區的新都心、新地標。

縣府今日舉行東港聯合辦公大樓啟用典禮，邀請各級民意代表、貴賓及地方仕紳，在東光國小國樂隊及海濱國小舞龍隊精彩表演下一同剪綵、觀禮見證，場面隆重熱絡。

縣長周春米表示，東港聯合辦公大樓所在基地為東港都市計畫「機九」機關用地內。該用地原為交通部臺灣鐵路管理局經管的東港舊鐵路車站站址，火車停駛後整片土地閒置荒廢，地方人士屢屢建議土地應活化利用，經縣政府多次與臺鐵局協商後，自籌縣款約1.8億元撥用取得土地並重新規劃各項公共建設計畫。

周縣長說，「機九」機關用地內，除聯合辦公大樓外，尚有已營運的東港轉運站、即將完工的立體停車場和興建中的社會福利綜合館及王船文化館等建設，搭配牛埔溪第一工區整建完成後，此區日後將成為大東港地區的新都心、新地標。



縣府表示，本大樓基地面積為5190平方公尺、共興建4層，總樓地板面積約2536坪，建築工程在110年7月動工後，三年內順利完工，並於今（113）年2月5日啟動試營運，共有五個機關合署，1樓為衛生所及長照處日照中心、2樓為地政事務所、3樓為戶政事務所、4樓則是財稅局東港分局。



縣府指出，整體設計上採智慧、綠色建築規劃設計，可遠眺大鵬灣景觀橋、一覽灣域夕陽及大武山日出美景，內部空間寬敞明亮、親切友善，且後方更有綠色廊帶設計，整體串連公車轉運站、鎮公所、立體停車場、社福館、王船文化館及國稅局，可提供民眾更友善、開放休閒遊憩空間，且讓民眾可以在大樓內一站式辦理地政、戶政及稅務等各項公務，並提升在地醫療服務及社區式長照服務不必再四處奔波，節省洽公時間與成本。