東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

▲▼119消防節，花蓮縣政府在防救災訓練中心舉辦落成啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

119消防節，花蓮縣政府於19日在防救災訓練中心舉辦落成啟用典禮，縣長徐榛蔚親自到場主持，該中心除了設置火災及地震搶救訓練場所外，還有可供民眾參訪體驗的防災教育館，軟硬體設施全面升級，展現花蓮「韌性城市」的即時應變能力。

縣長徐榛蔚表示，這是歷史性的一刻，防救災訓練中心是東台灣第一個關於救災的訓練基地及教育館，感謝消防署與國際獅子會的全力協助。希望成立防災教育輔導團進入校園指導防範未然。也謝謝所有義消及在場有許多資深義消退休，因為他們數十年的付出讓花蓮這塊土地更安全。

徐榛蔚指出，花蓮由於地理環境特殊，成為易受天然災害的前沿，自0206地震後不斷加強防災訓練，派出許多消防隊員前往歐洲與新加坡接受國際最新訓練與知識，今天看到特搜大隊獲得消防署頒發認證勳章那一刻非常感動，因為這是對犧牲奉獻的隊員們最好的肯定，未來將持續透過先進的訓練設備與專業課程培養自主應變及防救災量能，朝向「永續安全、幸福花蓮」的跨世代願景大步邁進。

花蓮花蓮縣政府為建立民眾防災知識及強化消防人員與民間專業協力組織之防救災能力，計畫建立花蓮縣防救災教育訓練中心。歷經傅崐萁，徐榛蔚2位縣長的擘劃籌建，過程中獲國際台灣獅子會時任議長邱文彬及總監林新治偕獅友協助，並於19日消防節當日辦理落成典禮。

▲訓練中心建置提供一般民眾學習系統性災害防救常識的防災館育館。

防救災中心除設有提供消防人員專業訓練的消防訓練大樓、火災搶救訓練場及半傾倒訓練場等訓練建築設施外，也建置提供一般民眾學習系統性災害防救常識的防災館育館，從而強化政府救災能量與民眾防災思維的「韌性城市」。落成典禮現場同時展示花蓮縣消防局近年新增的消防車輛裝備與評估未來可能配置的相關搶救器材，並邀請平日與消防局偕同執行救援任務的空勤總隊至現場展示黑鷹直升機，供民眾參觀體驗。

▲▼落成典禮現場同時展示花蓮縣消防局近年新增的消防車輛裝備。

平時熱心公益的愛爾麗集團董事長常如山、總經理劉貞華與健達營造公司董事長周治宏、員達營造公司董事長周勇佑倆兄弟分別捐贈花蓮縣消防局勤務指揮車及災情勘查車，加強花蓮縣救災能量。此外，花蓮縣消防局特種搜救大隊近日通過消防署特種搜救隊國家認證，取得中型搜救隊伍資格，成為國內第3支可以輪值國際人道救援的縣市隊伍，消防署長蕭煥章也特別在消防節當天到花蓮頒發花蓮縣消防局特種搜救隊中級認證證書。

花蓮縣消防局表示，歷經傅崐萁，徐榛蔚2位縣長的擘劃籌建與無數民間熱心協助及歷任局長與同仁的共同打拚，讓本縣救災量能穩步成長，未來亦將在此基礎上，繼續精進防救災效能，守護鄉親生命財產安全，也會在未來國際發生重大災害時，為人道救援付出一份心力。