曾文溪安檢所新建廳舍落成啟用　守護藍色國土提供優質環境

▲曾文溪安檢所新建廳舍，27日落成啟用，海巡南部分署分署長宋子陽表示，曾文溪安檢所落成啟用後，同仁擁有安全及舒適的生活空間，亦能提供民眾更優質的洽公環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾文溪安檢所新建廳舍，27日落成啟用，海巡南部分署分署長宋子陽表示，曾文溪安檢所落成啟用後，同仁擁有安全及舒適的生活空間，亦能提供民眾更優質的洽公環境，期許海巡人員持續戮力堅守崗位，維護國境安全，使海巡精神持續光熱。

海巡署因執行查緝走私、非法入出國任務，所屬單位大多處沿海地區，廳舍建築老舊執勤環境不佳，為使基層人員擁有更優質的執勤環境，海巡署藉由「海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」，改善基層廳舍，增加女性住宿空間，一同見證更舒適、更現代化以及更安全的廳舍修建成果。

曾文溪安檢所原為國防部軍管區司令部，於2000年移撥至海巡署，主要扼守曾文溪河道出海口等要點；為因應現行海巡機關多元化服務工作，並提升同仁工作單位生活機能及便利，故以「空間使用合理化」、「建築造型質樸簡易」及「管理維護系統化」之理念，採原址重建方式，提昇執勤人員居住環境，增強海洋事務成效。

南部分署分署長宋子陽表示，曾文溪安檢所落成啟用後，同仁擁有安全及舒適的生活空間，亦能提供民眾更優質的洽公環境，感謝建築設計團隊、營造廠商，以及搬遷過程中刻苦辛勞努力奉獻的人員，期許海巡人員持續戮力堅守崗位，維護國境安全，使海巡精神持續光熱。