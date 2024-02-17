桃市八德轉運站今啟用　整合運輸服務、轉乘國道客運更便捷

▲桃園市八德轉運站今天上午舉行啟用儀式，市長張善政在會中致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德轉運站今（17）日舉行啟用儀式，市長張善政致詞時指出，八德轉運站位於八德區和強路、和平路口，距離大湳交流道約400公尺，轉運站啟用後能有效整合市區公車與國道客運之運輸服務，更可大幅提升大眾運輸系統乘車體驗，讓市民通勤時不再受到寒風烈日影響。張善政也指示市府交通局與客運應充分合作，妥善規劃發車時間、班次間距與轉乘動線，讓市民搭乘市區公車與國道客運能更便捷。

▲桃園市八德轉運站今天上午舉行啟用儀式，市長張善政與立委邱若華及多名市議員、客運業者出席。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德轉運站啟用儀式今天上午10時許舉行，出席者包括市長張善政、新科立委邱若華、市議員朱珍瑤、呂林小鳳、段樹文、許家睿、楊朝偉等人均到場；市府交通局長張新福在簡報上說明，八德轉運站基地面積為1,250坪，於去年10月動工、今年1月底竣工。轉運站工程選用可回收再利用建材，打造貨櫃屋造型的2層樓站體，除可達資源永續目標，更可透過挑高貨櫃呈現桃園特色航空城意象，讓八德市民朋友能有更環保、美觀之候車空間與轉乘站點。

▲桃園市八德轉運站今天上午舉行啟用儀式，採用貨櫃屋設計，可達資源回收等環保概念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張新福還說，轉運站設有4個停靠月台，122個機車停車位、3處汽車臨停接送區、2處計程車排班車區及Youbike站點，可供乘客無縫轉乘不同客運，啟用後可望緩解八德地區交通壅塞情形，提供八德市民朋友更便捷大眾運輸服務。