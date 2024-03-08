輪椅女「搭飛機摔倒」頭部撞地亡　家屬怒向美國廉航求償數百萬

▲美國一名身障女子搭飛機過空橋時，不慎從輪椅上跌落，頭部撞地死亡，家屬要求航空公司賠償。（圖／翻攝自GoFundMe、Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國佛州25歲身障女子阿蘇林（Gaby Assouline）在住院長達11個月後於去年初病逝，而導致她入院的原因是先前搭飛機時，因為登機橋（空橋）上的突起物導致她從輪椅上摔落，頭部著地重傷。家屬表示，她當時曾請求航空公司人員協助遭拒，因此求償數百萬美元。

根據紐約郵報報導，阿蘇林患有肌肉方面的遺傳性疾病，肌肉組織會轉化成骨骼，因而限制了她的行動能力。

爭議發生在2022年2月，阿蘇林從佛州羅德岱堡準備搭乘美國大型廉航「西南航空公司」（Southwest Airlines）班機前往丹佛，母親持事先申請的通行證，陪伴坐輪椅的她到達登機口，並且向一名西南航空的員工尋求協助。

▲據稱家屬將要求航空公司賠償數百萬美元。（圖／翻攝自GoFundMe）

不過，家屬表示，她的請求遭到拒絕，被迫從登機口開始獨自上飛機，結果經過空橋時，輪椅撞到地面突起處之後，她被彈出輪椅外，頭部著地、椎骨骨折，重摔造成頸部以下癱瘓，臥床11個月無法說話，須以鼻胃管進食，期間只有短暫時刻清醒，最終仍不幸在2023年1月病逝。

家屬不滿提起訴訟，向西南航空公司要求醫療費用與損害賠償。一名辯護律師表示，考量到本案的情況，最終賠償金額可能達數百萬美元，「雖有很多變數，但考慮到發生的事，我可以安心地告訴大家， 金額將是7位數。」目前尚不清楚確切求償金額，但100萬美元折合新台幣約為3100萬元。

然而，西南航空此前駁斥，並非員工拒絕給予協助，是她自己拒絕了航空人員為她提供幫助的提議。案件仍在纏訟中。