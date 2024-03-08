　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輪椅女「搭飛機摔倒」頭部撞地亡　家屬怒向美國廉航求償數百萬

▲▼美國佛州一名身障女子搭飛機過空橋時，不慎從輪椅上跌落，頭部撞地死亡，家屬要求航空公司賠償。（圖／翻攝自Facebook、GoFundMe）

▲美國一名身障女子搭飛機過空橋時，不慎從輪椅上跌落，頭部撞地死亡，家屬要求航空公司賠償。（圖／翻攝自GoFundMe、Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國佛州25歲身障女子阿蘇林（Gaby Assouline）在住院長達11個月後於去年初病逝，而導致她入院的原因是先前搭飛機時，因為登機橋（空橋）上的突起物導致她從輪椅上摔落，頭部著地重傷。家屬表示，她當時曾請求航空公司人員協助遭拒，因此求償數百萬美元。

根據紐約郵報報導，阿蘇林患有肌肉方面的遺傳性疾病，肌肉組織會轉化成骨骼，因而限制了她的行動能力。

爭議發生在2022年2月，阿蘇林從佛州羅德岱堡準備搭乘美國大型廉航「西南航空公司」（Southwest Airlines）班機前往丹佛，母親持事先申請的通行證，陪伴坐輪椅的她到達登機口，並且向一名西南航空的員工尋求協助。

▲▼美國佛州一名身障女子搭飛機過空橋時，不慎從輪椅上跌落，頭部撞地死亡，家屬要求航空公司賠償。（圖／翻攝自Facebook、GoFundMe）

▲據稱家屬將要求航空公司賠償數百萬美元。（圖／翻攝自GoFundMe）

不過，家屬表示，她的請求遭到拒絕，被迫從登機口開始獨自上飛機，結果經過空橋時，輪椅撞到地面突起處之後，她被彈出輪椅外，頭部著地、椎骨骨折，重摔造成頸部以下癱瘓，臥床11個月無法說話，須以鼻胃管進食，期間只有短暫時刻清醒，最終仍不幸在2023年1月病逝。

家屬不滿提起訴訟，向西南航空公司要求醫療費用與損害賠償。一名辯護律師表示，考量到本案的情況，最終賠償金額可能達數百萬美元，「雖有很多變數，但考慮到發生的事，我可以安心地告訴大家， 金額將是7位數。」目前尚不清楚確切求償金額，但100萬美元折合新台幣約為3100萬元。

然而，西南航空此前駁斥，並非員工拒絕給予協助，是她自己拒絕了航空人員為她提供幫助的提議。案件仍在纏訟中。

ET快訊
宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾
快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100
最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚
快訊／林襄變小龍女　造型首亮相
快訊／台南火警　26歲男燒成焦屍
台積電絕對會破千！老手曝4原因：他當選總統時是最佳買點
快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人
黃牛票爽賣3倍價抓到了！　法官判不罰
鳥山明過世...《火影》岸本齊史悲痛喊：他是漫畫之神
冰箱食物常被偷吃！她加瀉藥抓人　「學姐整晚拉不停」嗆：告死妳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩連2日指導軍隊訓練　劍指韓美聯演「自由之盾」

清除政敵？澤倫斯基派烏克蘭「鐵將軍」出任駐英大使

拜登國情咨文首提「台海和平」　聚焦俄烏、砲轟川普

輪椅女「搭飛機摔倒」頭部撞地亡　家屬怒向美國廉航求償數百萬

鳥山明驟逝！七龍珠官網一度癱瘓　粉絲淚喊：騙人的吧

男童跑去鄰居家想摸狗　被「溫馴哈士奇、德國牧羊犬」圍攻咬死

「護士行醫」範圍擴大！南韓逾1.1萬醫師罷工　醫學院長也請辭

拜登發表國情咨文「川普紅帽」超搶鏡！　他震驚表情全被拍

吃一口咖哩雞送命！英男「以前都沒事」　驗屍官揭他早知堅果過敏

快訊／七龍珠鳥山明病逝　航海王作者發聲！500字悼念摯友

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

金正恩連2日指導軍隊訓練　劍指韓美聯演「自由之盾」

清除政敵？澤倫斯基派烏克蘭「鐵將軍」出任駐英大使

拜登國情咨文首提「台海和平」　聚焦俄烏、砲轟川普

輪椅女「搭飛機摔倒」頭部撞地亡　家屬怒向美國廉航求償數百萬

鳥山明驟逝！七龍珠官網一度癱瘓　粉絲淚喊：騙人的吧

男童跑去鄰居家想摸狗　被「溫馴哈士奇、德國牧羊犬」圍攻咬死

「護士行醫」範圍擴大！南韓逾1.1萬醫師罷工　醫學院長也請辭

拜登發表國情咨文「川普紅帽」超搶鏡！　他震驚表情全被拍

吃一口咖哩雞送命！英男「以前都沒事」　驗屍官揭他早知堅果過敏

快訊／七龍珠鳥山明病逝　航海王作者發聲！500字悼念摯友

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

女兒車禍沒上班照領助理費　宜蘭前議員張秋明詐領87萬被起訴

蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

台積電2月營收1816.48億元　年增逾一成

台南市消友會第四辦事處　頒贈消防救災有功人員獎勵金

大S被傳「長期躺醫療床」身體出狀況！經紀人一次說清楚：記者都看見了

下周再戰2萬！台積電漲24元收784　台股開高走低小漲92點

涉毒警專女遭開除「還偷拍女同學給男友觀賞」　學校：非事實

快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

金正恩連2日指導軍隊訓練　劍指韓美聯演「自由之盾」

國際熱門新聞

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

即／鳥山明病逝　航海王作者500字悼念摯友

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

A&F股價「狂漲近400%」勝過輝達

美聯航客機「起飛後」輪胎掉落！多車遭砸毀

8歲童飛出旋轉溜滑梯　頭部重摔墜地亡

罕病女拿270萬補助　被抓包是跑步達人

女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審被戰翻

Fed「放鴿」美股收高百點　台積電ADR漲破5%創新高

韓未罷工名單個資外流　匿名醫：很怕

瑞典結束中立！　正式加入北約成第32個成員國

更多熱門

相關新聞

男童去鄰居家摸狗　被哈士奇、德國牧羊犬咬死

男童去鄰居家摸狗　被哈士奇、德國牧羊犬咬死

美國阿拉巴馬州2歲男童馬克(Mark Alan)進入鄰居院子後，慘被鄰居養的哈士奇和德國牧羊犬血腥攻擊。鄰居表示，事發時他目睹男童的父親在狗籠外力竭聲嘶慘叫，「那是我的兒子，是我兒子，我想他可能已經死了」，令人心碎。

拜登演講「川普紅帽」超搶鏡！

拜登演講「川普紅帽」超搶鏡！

電子煙倉庫爆炸　19歲男被飛300多公尺碎片爆頭

電子煙倉庫爆炸　19歲男被飛300多公尺碎片爆頭

拜登發表國情咨文　美多個政府網站掛掉

拜登發表國情咨文　美多個政府網站掛掉

母熊帶3幼熊闖後院　女救毛孩被「扒頭皮」

母熊帶3幼熊闖後院　女救毛孩被「扒頭皮」

關鍵字：

搭飛機搭機空橋登機橋輪椅輪椅跌倒身障女子美國廉航北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面