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女友穿比基尼「邀10男濕身共浴」　他一看崩潰：被綠了吧

▲▼浴缸,泡澡,SPA,水療,熱水澡,比基尼,游泳池,泳池。（圖／CFP）

▲外國一名男網友不滿女友跟陌生男子共享泡澡設施，憤而提出分手。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

國外一名男網友表示，女友跟閨蜜出去玩時，竟然邀請10個男人一起泡澡，儘管當時大家都身穿比基尼或泳褲，他仍認定這是一種出軌行為，憤而提出分手，如今卻又懷疑自己反應過度，於是發文求問廣大鄉民，「我是個渾蛋嗎？這是不是很正常，我的佔有慾是不是太強了？」

根據網路論壇Reddit貼文，女友與2個閨蜜租船出去玩，在湖上航行時遇見另一群男生，在相互攀談熟絡之後，便邀請那群異性來船上玩、一起享用室外泡澡設施。不過，女友當天就把照片傳給男友，分享自己在旅途中做了些什麼。

照片中，女友身穿比基尼，與其中一名閨蜜及10名陌生男子一起泡澡。男網友一看，立刻質問這些人是誰，聽完解釋後卻氣到掛電話，並且繼續用文字訊息吵架。在接下來一周內，他反覆思考這件事，最終提出了分手。

不過，如今男網友開始懷疑自己是否反應過度，「我無法想像自己在有女友的狀態下，看到一群穿比基尼的女孩，就很自然地招呼她們過來一起玩。我覺得這是出軌。」

▲▼夫妻吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

貼文一出，立刻引發熱議。不少人支持女方，並且直言原PO反應過度，「如果她把照片傳給你，她顯然不認為自己做錯什麼。如果她掩蓋這件事，而你透過其他方式發現了，這才顯得比較可疑。她甚至不一定是邀請他們過來的那個人」、「如果我出去玩，而我朋友邀請另一些人加入，我也不想要成為那個『因為我有另一半』就拒絕的人」、「你顯然無法接受她這麼外向，所以你們沒有在一起了，這是件好事。」

不過，也有鄉民指出，女方的感情觀顯然不夠成熟，因為「不要邀請陌生男人出席明顯具有性暗示的場合」是很基本的觀念，「如果一個女孩沒有理解這個概念，她的感情成熟度就跟一顆大頭菜差不多。」也有人開玩笑說，「如果我招待一群女人開趴，卻沒有帶上女友，然後又把這天的照片傳給她。我回家時，她就會把我淹死在浴缸裡的。」

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